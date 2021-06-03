「六四」前夕陸委會直球對決　國台辦反批台灣疫情嚴峻

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

適逢「六四」周年前夕，行政院大陸委員會今（3）日發布新聞稿，呼籲中共應省思「六四事件」歷史教訓，展現民主政治體制改革決心。面對陸委會的「直球對決」，大陸國台辦晚間以「所謂新聞稿」方式，稱呼陸委會的呼籲，並反批目前台灣疫情嚴峻，民進黨卻仍不斷打擊異己、汙蔑大陸，「有何資格拿民主人權說事。」

大陸國台辦稱，針對陸委會今天發表詆毀大陸的所謂「新聞稿」，發言人馬曉光表示，在當前台灣新冠肺炎疫情肆虐，民眾生命健康和利益福祉受到嚴重威脅的形勢下，民進黨不把心思放在如何用科學專業的態度防控疫情，還在上演汙蔑攻擊大陸的政治鬧劇。

▲陸委會呼籲中共省思六四事件。圖為陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光批評，民進黨不斷在台灣打擊異己、箝制言論，欺騙民眾，有何資格拿民主人權說事。「面對島內不斷增加的死亡人數，他們（民進黨）用以攻擊別人的遮羞布還有幾分斤兩？他們良心何安！」

6月3日是大陸「六四事件」前夕，對於陸方持續淡化「六四事件」，陸委會3日發布新聞稿稱，民主自由、人權法治是台灣及全球共同珍視的生活方式與普世價值；中共當局迄今仍未正視「六四事件」歷史啟示，也迴避反思暴力治理的錯誤、坦誠道歉；我們表達遺憾，呼籲對岸應具體落實以人民為中心的政治改革、勿再箝制人民民主要求，並早日還權於民。

陸委會還提到香港「一國兩制」、「再教育營」等議題，抨擊北京反基本人權、非民主和平的行徑益形嚴重，呼籲中共嚴肅思考與落實社會公義、民主改革與人權自由保障的機制，同時，也更應排除對台強制性的政治主張、軍事外交的威嚇打壓。

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