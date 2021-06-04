2億封簡訊實聯制全民埋單？政院重申：不會收取任何費用

▲政院強調，簡訊實聯制不會收取任何費用。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委賴士葆3日在臉書質疑，國家通訊傳播委員會（NCC）在紓困4.0預算上，編列了8億元簡訊實聯制的支出，痛批是「趁火打劫」。對此，NCC上午說明，該預算是用在服務維運的必要成本；政院也強調，簡訊實聯制是目前市面上最方便迅速的實聯制，電信業者不會對使用的民眾或店家，收取任何簡訊的費用，請國人安心使用。

NCC表示，簡訊實聯制上路之後，國人接受度極高，至今已發送超過2億則簡訊（統計至6月3日），且使用量有持續增加趨勢，NCC配合防疫簡訊實聯制預算，1年編列8億元，是用在服務維運的必要成本，包括資料保存、資料查詢、電信事業額外擴增設備、建置相關軟硬體系統、加派人力等等。

有關外界質疑簡訊實聯制一事，行政院發言人羅秉成4日說明，簡訊實聯制是目前市面上最方便迅速的實聯制，5秒鐘即可完成，不需要使用網路連線，非智慧型手機也可使用，兼具方便性、隱私保護和避免共用簽名工具交互感染等功能。

羅秉成強調，「民眾使用簡訊不用付費」，NCC本次編列的預算為給電信業者統包處理所有必要的業務費用，包括電信事業須額外擴增設備、建置相關軟硬體系統、加派人力、配合指揮中心後續必要之防疫資料查詢等費用，此節NCC已對外澄清，其所編列的預算並非按簡訊實際使用則數的多寡逐筆計算費用。

羅秉成指出，電信業者確實不會也不能對使用的民眾或店家，收取任何簡訊的費用，請國人安心使用。