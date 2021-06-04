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校正回歸擾亂統計　柯文哲「看這數字」就知北市疫情多嚴重

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，各縣市政府於確診熱區多有設立快篩站，工研院研發的「正壓式檢疫亭」減少醫護人員防護衣穿脫麻煩，獨立空間採檢大幅降低風險，大受好評，圖為新北市聯合醫院三重院區篩檢站由國際獅子會捐贈的檢疫亭,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,正壓檢疫亭。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市3日又新增224例本土確診案例。面對北市政體的疫情狀況，台北市長柯文哲4日上午在府內會議表示，雖然中央一直校正回歸，但只要看每天快篩陽的數量，「我大概心裡會知道說台北市的嚴重度」。

針對北市的快篩陽性數據，柯文哲說，比較準確接近實況的，是全台北每天快篩陽性的總數，可能會比較接近，因為有病還是會去醫，有病總是會去篩，「所以只要看每天快篩陽，現在我要求昨天的大概有困難，1天前，至少要看1天，所以我只要看每天快篩陽的數量，我大概心裡面會知道說台北市的嚴重度」，搞不好那會是在現階段每天快篩陽的數量最準的。

柯文哲也說，每天快篩陽的數量，目前這個數據到底值不值得信賴？因為當時說不要2套系統，就單一系統，用法傳那個系統，但我不知道那個法傳有沒有時間差，這個不曉得。

聯合醫院總院長黃勝堅則說，其實市長講的沒有錯，快篩陽、PCR陽的大概8成，但是快篩陰回過頭來又有PCR陽的大概是1到1.5%，所以加起來差不多是快篩陽的數字。

副總院長璩大成也表示，總院長及市長講的沒有錯，那個是我們第一手的消息，另外還有個方法就是，中央校正回歸都把它畫在上面會一個紅帽子，我們只要把紅帽子拿掉，因為它回歸是回去5月26日之前，在那之前有一些高峰，現在是均勻地散在後面，「只要把那個紅帽子拿掉大概就是台北市的樣子」。

但柯文哲想了想後表示，還是不準，因為中央一直校正回歸，因為會有時間差。所以還是一樣，結論是這樣，要偵測台北市的狀況，一個很重要的數據是快篩陽全部的數目，雖然會慢1天，但看那個數字，至少對台北的疫情狀況有個認知，這大概一條，因為這樣很難判讀，有時候判讀還是很重要。

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