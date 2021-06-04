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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院民進黨團提案下週「朝野回議場」　力拚18日三讀紓困4.0預算

▲▼四平街商圈,三級警戒,防疫,小吃店,生意冷清,沒有人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨團提案7日起召開臨時會，力拚18日三讀紓困4.0預算。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院3日拍板通過「紓困4.0」特別預算，並送請立法院審議，民進黨立法院黨團4日正式提案，建請立法院自6月7日至6月18日召開臨時會，審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺癌防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」等8項議案，力拚18日完成特別預算案三讀。

民進黨團4日上午於立法院召開「全力支持紓困預算，感謝美日奧援疫苗」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會改以線上直播的方式舉行。

民進黨團書記長羅致政表示，民進黨團已經在今天上午9時，正式向議事處提出請求召開臨時會的提案，總共有幾項重要的議題，包括特別預算追加案，以及7個優先、迫切的法案需要審議。

羅致政說明，民進黨團希望臨時會在7日下午正式開始，先在當天中午舉行程序委員會，下午就能立刻召開第一次院會，並在8日邀請行政院長蘇貞昌率領相關部會首長列席，針對振興特別條例預算第三次追加案編製過程進行報告及備詢。

羅致政也說，在特別預算的報告及詢答結束後，希望能夠立即交付財政委員會，並且會同相關委員會審查，在9、10、11日三天迅速召開委員會完成審查，並於15至18日召開第二次院會，力拚在18日前完成特別預算審議的三讀工作。

羅致政強調，行政院已經提出2600億的第三次追加預算，相信全國民眾都知道這是救命錢，呼籲所有政黨一起快速審查，讓紓困預算儘速三讀，也讓台灣防疫與紓困的工作盡快到位，希望立法院加快、加強審查工作的進行。

民進黨立委鍾佳濱表示，紓困與救災一樣急於星火，呼籲朝野各政黨下週一回到議場、專注在自己的工作上，協助民眾度過難關，需要各政黨捐棄成見，也希望能夠得到朝野各黨的共識，趕快將特別預算予以通過。

民進黨團副幹事長黃世杰說明，這次臨時會除了特別預算追加案，還有一些具有時效性的重要法案，希望能夠在臨時會一併通過，包括《傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例》草案、《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案。

此外，還有《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》《政務人員退職撫卹條例》、《公務人員退休撫卹基金管理條例》、《外國專業人才延攬及僱用法》等條文修正草案。

黃世杰說，這些法案在正式會期中，都已經經過長時間的討論，並且在委員會審查順利通過，希望都能在臨時會期間順利進行，將來也都會納入協商的過程，期待朝野各黨派回到立法院，將預算、有時效性的重要法案好好討論，並且在最短的時間內通過。

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