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竹市員工宿舍清零！2室友先後確診8人送防疫旅館　公司7同事隔離

▲新竹市長林智堅24日在疫情記者會表示，竹市24日零確診，而23日園區染疫員工家住台北萬華，已匡列竹市5人並協助後續採檢與居家隔離。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹市今日新增1例確診。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增1名COVID-19確診個案，案9147。新竹市疫情指揮說明，案9147為一名30多歲男性，在外縣市上班，居住竹市員工宿舍，31日接獲同事兼室友案9072（外縣市個案，有台北活動史）的確診通知並被匡列，今日PCR篩檢陽性確診。共匡列15人居家隔離，並已安排相關足跡地點消毒。

案9147居住的該棟宿舍已有2人（案9072、案9147）確診，其餘8人已全數匡列、安排採檢，並送往防疫旅館進行居家隔離，也進行宿舍的全面清潔消毒。除宿舍，另匡列案9147的7名公司同事，同樣居家隔離中，共匡列15人。

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▲10人宿舍確診2例！新竹工程師遭確診　有戴口罩外帶餐食。（圖／新竹市政府提供）

▲案9147在匡列期間遭確診，市府表示，無足跡公佈。

林智堅表示，案9147是遭同寢室同事所傳染，而該同事有台北活動史遭確診，確診後該公司未避免疫情擴大，先要求與案9072有接觸的同事座採檢，案9147才因此被驗出來。此外，案9147每天騎車往返公司與宿舍，外出全程配戴口罩，因餐飲業者已全面禁止內用，案9147均短暫停留外帶購買餐食，依指揮中心標準，無相關公共場所足跡公布。

衛生局說明，今年竹市累計至今（2）日共18名COVID-19本土確診個案，1例有萬華茶藝館活動史，2例有金沙酒店活動史，1例台北活動史，1例萬華活動史，1例彰化秀妃養生會館接觸史，1例外縣市同事確診接觸史（今日個案）。另外，萬華茶藝館活動史延伸1例確診， 金沙酒店延伸群聚案6例確診，萬華活動史延伸家庭群聚4例確診。

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