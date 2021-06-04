日本AZ有原廠授權嗎？　他解答：總廠授權「日本製」沒有問題！

▲日本124萬劑疫苗上午全數登機。（圖／讀者提供）



記者蔡文鈴／台北報導

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗將於4日下午抵台，除此之外，美國也將分送疫苗給台灣，緩解台灣疫苗短缺的狀況。對此，資深媒體人黃暐瀚也在向日本、美國表達感謝，謝謝每一個願意幫助台灣的國家。不過，有網友質疑，日本送上的AZ疫苗是否有原廠授權，黃暐瀚表示，124萬劑AZ疫苗都獲得原廠授權在日本製造，而郭董欲引進的BNT疫苗則卡在「政治問題」。

對於日本捐贈給台灣疫苗，有不少網友質疑，日本不是有3000萬劑AZ，怎麼才給台灣124萬劑？黃暐瀚指出，日本跟AZ簽約1.2億劑，原本打算初期生產3000萬劑，但因為其他廠牌數量足夠，政府也不打算施打AZ，所以九州熊本藥廠拿到英國原廠原液之後，只分裝製造了120幾萬劑，這次日本等於是把手上所有的AZ，通通都直接送來台灣。

至於日本AZ有原廠授權書嗎？黃暐瀚表示，我國購買的1000萬AZ疫苗，本來就是在韓國安東市製造，不是從英國送來。這124萬是「日本製」，都是AZ總廠授權製造，沒有問題。然而，這兩天鴻海董事長郭台銘要引進BNT的種種問題，終究卡在「上海復星」的代理權上，問題在「政治」，並非是「品質」。

黃暐瀚強調，台灣此刻需要疫苗，日本、美國，願意給台灣疫苗，「我就感謝日本、美國，也感謝兩位辛苦奔走的大使，蕭美琴、謝長廷。至於大陸的疫苗，雖然因為政治因素，無法來台灣，大陸願意送，我一樣感謝。」善，可以帶來更多的善；恨，卻會令彼此永遠糾纏。

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