打AZ「痛苦無比睡著」！營養師曝4症狀：3天才消失，打疫苗很幸福

▲劉怡里打完AZ疫苗，身體出現4種副作用！（圖／翻攝劉怡里粉絲團）



記者劉維榛／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，疫苗才是緩解藥方。美女營養師劉怡里透露，日前打了AZ疫苗，三天內出現4種副作用，包括高燒畏寒、咳嗽、全身痠痛、右眼腫起來，儘管過程一度冷到「骨子裡的極度不舒服」，如今身體症狀已解除，讓劉怡里心存感激直呼，「有疫苗打真的很幸福了！」

「一場痛苦的幸福！」營養師劉怡里在粉專分享，6月1日下午順利接種AZ疫苗，原本預期會有發燒不適，結果反而一路昏睡3小時，「好像沒事一樣，而且妙的是到半夜竟然肚子餓到吃宵夜」，然而風暴就在眼前。

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6月2日凌晨3時許，劉怡里高燒飆到39度，儘管蓋了兩條棉被、長袖長褲與襪子，「骨子裡的極度不舒服」，更詭異的是，「莫名的右眼奇癢無比最後還腫起來，整個人翻來覆去無比痛苦的到早上06:30才睡去。」

睡醒後，劉怡里身體仍在發燒，全身呈現痠痛，右眼也腫起來了，「第二天晚上睡前又開始覺得畏冷」，所幸比第一個晚上好多了，劉怡里在沙發上痛苦翻來覆去一個小時，才昏昏入睡了。

到了6月3日早上，劉怡里依然微燒，稍微咳嗽就頭痛劇烈，但發腫的右眼有好轉一些，她一路在沙發躺到下午4時許，不適症狀終於開始好轉，「晚上20:30之後，所有症狀都消失了，只剩下微腫的右眼和左臂施打的部位依舊疼痛，等待復原。」

▲日本將贈送台灣124萬劑AZ疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）



歷經三天病痛折磨，劉怡里卻是通滿正能量喊話，「深深的覺得有疫苗打真的很幸福了，大家之後有疫苗打還是要去打哦！也很感謝‍醫院所有同工們在這段艱難的時間，這麼努力的堅守崗位，不畏新冠肺炎的恐懼，依然無私的付出與犧牲，真的大家都辛苦了！」

文章才貼出短短1小時，引發一票粉絲回應，「有聽說越年輕的人，對疫苗反應越強，所以是自然的正常的」、「這痛法也蠻恐怖的」、「打疫苗真的很煎熬，不過撐過就好了」、「難怪網路上說打完疫苗就像被車子告軌一樣」、「想請問你吃了幾次退燒藥」。劉怡里則回應，三天共吃了4次退燒藥。