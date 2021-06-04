投桃報李感謝日本　黃偉哲：感謝日本捐贈疫苗幫忙照顧在台日人

▲台南市長黃偉哲指出，日本政府提供台灣124萬劑疫苗協助防疫，台南市政府將旅居台南之日本僑民列為優先施打疫苗名單，這是台日友善的一個象徵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對日本政府提供台灣124萬劑疫苗協助防疫，台南市將旅居台南之日本僑民列為優先施打疫苗名單，市長黃偉哲4日上午進一步說明表示，讓日本捐贈的疫苗來先給在台日人施打，對日本來說是我們幫忙照顧在海外的日本僑民，對台灣民眾來講，接受疫苗很開心很感謝，也能照顧日本人，這也是民間友善的一個象徵。

黃偉哲市長說，3日傍晚接到這個訊息，日本菅義偉首相宣布了日本第1批先給台灣124萬劑的疫苗，他覺得這是日本對台灣非常正面的一個反應，那我們也會希望台灣也能夠善盡一些朋友的義務，他左思右想，因在台灣的日本人滿多的，那讓日本的疫苗來先給日本在台友人來施打，其實這都是對日本政府來講，也是我們幫忙照顧他們在海外的僑民，對台灣民眾來講，也會覺得說，日本朋友給我們疫苗很開心，很感謝，但是也能夠照顧到日本的人，這也是表示民間友善的一個象徵，所以我們就很開心做這樣的宣布。

黃偉哲說，經跟中央流行疫情指揮中心接洽，其實他們也不反對，那不反對的話，那這批124萬劑的部分，台南大概也能分到5、6萬劑，日本朋友在台南大概700多位，這個量能是足夠，所以說先給台南的日本人打，他相信市民朋友還有國人同胞，從過去的這段時間的反應就是很正面，所以更堅定了我們先要讓台南日本人先施打的一個用意。

針對有人說這個日本朋友他們可能覺得說，其實這個是日本政府跟台灣友好的一個方式，其實也不一定就是需要讓他們來先打，是不是也是可以按照所謂這個中央安排排定的順序，讓在台南日本人先打疫苗，對於比較年長的部分，是不是會造成排擠？黃偉哲則認為，這個完全是是自願，如果日本朋友覺得說：「我ok，你先打」，那也沒關係，那如果日本朋友，因為日本人也有些年紀比較大，或是因為有些他業務上需要，他可能可以先打，他覺得其實都很好，這部分在台南，日本人700多個是上限，這個上限到底可能是來了500個、600個，甚至300個、400個，其實都好，只是市府先造冊起來，經過聯繫後願意先施打的話，市府都會提供這個機會。基本上對台日的官方跟民間的一個這樣的表示，我們都表示肯定。

黃偉哲說明指出，疫苗施打優先順序，中央會訂一個指導原則，譬如說第一類優先，第二類優先，像第二類優先裡面就還滿多的，那第三類、第四類優先，那以警察來講是第五類優先，我們把這個警察提到最先優先，其實中央也肯定，其實這個部分也是有地方的一個因地制宜的考量，所以說，現在六都都把警察人員提到最優先，國人同胞也都很肯定，像我們這個國軍的清消，國軍是第六優先、第七優先，那我們把國軍的清消人員提到最優先來施打，還有國軍飛行員，我們不可一日無空防，飛行員提到最優先來施打，無論中央跟地方，國人跟市民，其實都很肯定，所以地方有一些自己可以調控的一個方式，包括長照人員，長照人員不是第一優先，可是最近看到很多長照機構的連環爆，我們把長照人員，在台南的長照人員大概兩千多位，提到最優先，其實這也是因地制宜的表現。

負離子吹髮同時護髮

