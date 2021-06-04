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WHO：越南沒有「新型混種」病毒！　而是印度變異株又突變

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠病毒結構模型。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

世界衛生組織（WHO）駐越南代表朴啟東（Kidong Park）表示，「根據WHO定義，越南目前還沒有新型混種變異病毒」。他指出，該國檢測到的是印度變異毒株（Delta病毒），但是有了其他突變，且「WHO目前為止尚未發出警報」。

越南5月29日宣布，在當地檢測到「新型」新冠變異病毒，是印度與英國變異毒株的混合種，可透過空氣迅速傳播，可能是國內疫情急速升溫的原因，消息一出，震驚全球。

朴啟東2日接受《日經新聞》採訪時卻說，越南檢測到的「新冠變種病毒」，實際上是印度變異毒株的一部分，但仍需要進一步觀察監測。他強調，印度變異毒株非常危險，因為具有高度傳染性，傳播速度極快。

澳洲葛瑞菲斯大學應用公衛經濟中心學者孫義（Son Nghiem，音譯）也同意，WHO目前沒有必要發布新警報。他說，「據我所知，北江省（Bac Giang）和北寧市（Bac Ninh）的疫情大多與印度變異毒株有關」。

越南4月下旬爆發新一波疫情，且病毒迅速蔓延；北部北江省、北寧市等地是三星電子等國際企業工廠所在地，嚴重威脅該國經濟與全球供應鏈。越南如今累計超過8000例確診、49人死亡，政府日前宣布非必要服務停止營運，暫停宗教活動，河內內排國際機場、胡志明市新山一國際機場暫時停止旅客入境，也限制集會人數。

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