苗栗「京元電子」45人確診　快篩4廠區「1300人有32人陽性」

▲京元電子對7300名員工進行快篩，目前已完成1300人，其中有32人呈現陽性反應。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者黃孟珍、鄒鎮宇／苗栗報導

苗栗縣京元電子傳出菲律賓移工群聚感染事件，縣府3日起結合醫療院所緊急啟動全面性快篩作業，預快篩該公司4個廠區約7300名員工，首日已完成1300員工快篩，初步檢驗結果有32人為陽性，陽性率2.46％，其餘員工後續將於4日持續篩檢。

苗栗縣衛生局鑑於篩檢人數偏多，衛生局加派人員協助廠方管制人流，嚴格要求落實戴好口罩並保持社交距離，降低篩檢過程交互感染的風險。

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苗栗縣衛生局指出，京元電首發病例為案8605、第2案為案8606，兩人均為男員工，住公司宿舍的隔壁房間，由於後續爆發大規模移工宿舍群聚感染，在進行廠區及宿舍相關場所清消、匡列242人隔離及對確診員工收治的同時，3日起緊急針對該公司各廠區7300名員工全面進行快篩及PCR檢測，期有效阻絕傳染途徑。尚未接受快篩的員工，將於4、5兩日持續進行，而在員工等候快篩過程，衛生局會全程督導嚴格落實各項防疫措施。

縣府另因應移工群聚感染事件，縣長徐耀昌責由勞青處及工商處等業務主管單位，即日起派員前往聘僱移工百人以上的事業單位及大型移工宿舍管理中心，加強督導移工作業場所、入住環境、生活作息各項防疫措施，強烈要求落實宿舍及工作分流制度，廠區及宿舍之環境清潔與消毒，避免群聚事件發生。

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