台南人收簡訊「紓困金自動入帳」！市長黃偉哲喊3聲「不是詐騙」

▲台南市長黃偉哲指出，首次弱勢津貼最快於6月3日撥入民眾帳戶。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情爆發，為了加速紓困，立法院會5月31日三讀通過延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」到2022年6月，追加4200億至8400億元。行政院預計3日通過特別預算，第一波紓困資金4日即可入帳。對此，台南市有不少民眾3日收到簡訊，懷疑是詐騙。而黃偉哲也在臉書證實，發送簡訊對象為資格符合紓困條件的民眾，並非詐騙。

黃偉哲市長表示，為使受疫情影響的經濟弱勢民眾盡快得到幫助，已指示市府及公所人員從速從簡從寬受理申請案件，首次弱勢津貼最快於6月3日撥入民眾帳戶，預估有7萬餘人受益。對此，有台南網友就在臉書貼出簡訊。內容為黃偉哲發布訊息，「防疫急難紓困補貼，依去年核定金額複查後6／4撥款。」並貼上台南市政府的Line，以供查詢。

▲有台南民眾收到簡訊。（圖／翻攝自臉書，下同）

不少民眾收到簡訊後都懷疑是詐騙訊息，而台南市長黃偉哲也在臉書回復，「今天收到的簡訊，是因為你們資格符合紓困條件，因此自動入帳哦。」並強調3次「不是詐騙，不是詐騙，不是詐騙。」

紓困4.0的對象包刮因升至三級警戒而被管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業，以及受衝擊的農漁民、觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車等，行政院預計6月3日通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日即可緊急入帳，現有個人紓困者，去年申請通過、有留存摺資料者，將直接匯入戶頭。

另外，農委會3日下午開記者會說明，農漁民紓困部分，每人補貼1萬元，預估有113萬人受惠，而甲級漁工則為3萬元，預估有35萬人受惠，「只要有農保資格，不用申請，明天就會直接匯入戶頭。」

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