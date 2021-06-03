簡訊實聯制免費？　藍委糾NCC偷編列8億元預算恐「全民買單」

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲昨日表示，中央實聯制是簡訊系統，一封約0.7元，若2300萬人一天一通就1600萬，一個月就花4.8億元，民進黨則澄清「這不是事實」，簡訊實聯制完全免費。不過，國民黨立委賴士葆發現，國家通訊傳播委員會（NCC）在紓困4.0預算上，編列了8億元簡訊實聯制的支出，讓他直批是趁火打劫。

▲簡訊實聯制。（圖／記者李毓康攝）

「國難當前，納稅人的血汗錢沒有用在刀口上應該被譴責。」賴士葆3日在臉書表示，下週開始立法院很可能就要召開臨時會審查疫情紓困4.0的預算，預算上限由6300億提高到8400億，全數舉債，本期各單位共編列2600億。

賴士葆說，面臨疫情不斷地惡化，我們對於因為政府實施類封城所帶來的傷害或損及個人收入，例如打零工的、小額營業者、美容院、零售業、餐飲業等行業／小時工的衝擊所需的紓困絕對全力支持。

接著，賴士葆指出，但是有的單位卻「趁火打劫」，例如NCC就編了「疫情防治之簡訊實聯制，⋯」的預算8億元，這個預算就是道地的「趁火打劫」，因為在5月19日行政院政務委員唐鳳還大喇喇地宣佈「簡訊實聯制、不收費、不留個資⋯並感謝五大電信商，不會收取簡訊費用⋯」。

賴士葆批評，NCC怎麼敢偷雞摸狗的編了這筆預算，其他單位也有類似的情況，「我們會嚴加把關且刪除這類的預算，以免擴大債留子孫！」

▼賴士葆發現NCC編列簡訊實聯制的預算8億元。（點圖可放大／翻攝自Facebook／賴士葆）