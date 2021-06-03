奮億金屬實業　捐贈台南市消防局立體透氣口罩架一批

▲台南市長黃偉哲接受奮億金屬實業公司，捐贈立體透氣口罩架一批，並回贈感謝獎牌1只。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲3日下午3時30分在市府2樓廣場，接受奮億金屬實業有限公司捐贈立體透氣口罩架一批，並回贈感謝獎牌1只，黃偉哲市長感謝林美燕議員、奮億金屬實業有限公司負責人杜明正先生，及夫人杜吳金春女士，在疫情如此嚴峻時期，發起這樣造福人群的善行義舉。

黃偉哲市長表示，雖然5月15日中央流行疫情指揮中心宣布雙北以外全國2級，但台南市料敵從嚴以「準3級」的措施面對疫情，並且加強宣導戴口罩、勤洗手、不群聚、維持社交距離，也有賴市民的理解與配合，讓台南市的疫情一直獲得良好的控制。

現在外出應全程佩戴口罩，然而天氣日漸炎熱，對於需要在外執勤的警、義消同仁，或第一線面對民眾的區公所、戶政人員，一直戴著口罩可能會使同仁因為悶熱而產生不適或過敏等皮膚狀況，黃偉哲市長感動地說，幸好有奮億金屬實業有限公司捐贈口罩架一批，讓同仁在工作的時候，可以舒適一點、在防疫的同時，可以兼顧透氣性。

奮億金屬實業有限公司負責人杜明正先生長年投身於公益活動，對於消防人員的關懷及裝備器材也一直出錢出力未有遲疑，不論是連續5年的年菜捐贈，或是捐贈災情勘查車、防毒面具、防毒罐，一直都是消防局最好的後盾，這次又急公好義地捐贈了口罩架一批給消防弟兄，更是讓人感受到社會的溫暖。

黃偉哲市長表示，消防人員是緊急救護的第一線，我們理解這個辛苦、也感謝大家的付出，在疫情期間，非常感謝林美燕議員居中安排，以及杜明正負責人率先發起這樣的公益善舉，讓更多的資源投入這場戰役，守住我們第一線的防線，才能使市民朋友過得更安心。

負離子吹髮同時護髮

