桃機湧「離台逃難潮」　黃暐瀚：這4種人想去美國打疫苗

記者楊庭蒝／綜合報導

桃園機場近日湧現大批搭機人潮，許多人大包小包等待登機，甚至有美國運通信用卡客服指出，有黑卡客人一打過來就問「能不能幫忙找可以做PCR醫院，越快越好」，詢問過後才得知對方要到美國打疫苗。對此，資深媒體人黃暐瀚3日晚間於臉書上指出，「四種人，正在飛往美國！」

▲黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

黃暐瀚於臉書上分析，今年五月中後台灣開始爆發本土疫情，疫苗又遲遲等不到，開始有一批又一批的人，準備離開台灣。第一種人是原本就在美國讀書或工作，甚至是原本長年住在美國的人，去年因為美國疫情嚴重，回台灣；現在台灣疫情爆發，當然「回去」美國，尤其，美國還有疫苗可打，台灣沒有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃暐瀚接著指出，第二種是有錢人，反正現在台灣三級警戒，也不能出門。有錢人，正好去美國走一圈，30天旅遊團，要價30萬，打兩劑BNT，沒那麼長的假的，打嬌生，一劑，五天就可以回台灣。

黃暐瀚表示，第三種是家裡有12歲以上青少年的人，目前世界上各大疫苗，只有BNT開放16歲以下，12歲以上青少年開打。去美國打BNT，不用預約。台灣卡在「上海復星代理權」，家有青少年想打BNT，不去美國還真不行。

最後，黃暐瀚指出，第四種是想活下去的人，打疫苗不代表你一定不會確診，但打疫苗可以降低確診機率，即使確診，重症率也不高。所以，台灣現在有兩千多萬人，眼巴巴等著疫苗。