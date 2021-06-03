紓困4.0擴大對象一次看　攤商﹑臨時工、接案、自營業最高可領3萬

記者林銘翰／台北報導

行政院3日拍板通過「紓困4.0」特別預算，比照去年紓困並擴大適用對象，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳，包含自營業者、無一定雇主者，投保薪資在新台幣2萬4000元以下一律補助3萬元；此外，投保薪資在2萬4000元以上者，本次也納入紓困對象，合計約60萬人受惠。

▲行政院會3日通過「紓困4.0」特別預算。（示意圖／記者李毓康攝）

▲行政院紓困4.0方案。（圖／行政院提供，下同）



一、新增個人現金紓困金：

1.去年無雇主的自營業者，勞保額度2萬4千元以下可領3萬元， 本次新增投保超過2萬4千元以上可領1萬元。

2.農漁民排富後都可領1萬元；加入勞保的漁民（甲類漁民），投保額度2萬4千元以下領可3萬元，本次新增超過2萬4千元的漁民也可領1萬元。

3. 孩童家庭防疫補貼，每位孩童可領1萬元。

4. 無勞保農漁保的自營業者，攤商、臨時工、接案工作等，年收入低於基本生活費者，每人可領1至3萬元（新增10萬人）。

5. 計程車、遊覽車、租賃車、導遊領隊、視障按摩師、無一定雇主藝文工作者等，每人可領3萬元。

6. 中低收入戶總共可領4500元。

二、三級警戒後被政府命令停業的大部分業種（包括健身中心、電影院、補習班），本次新增分為兩種類型：

1.停業期間，若給付員工基本薪資，政府每位員工補助4萬元。（雇主領）

2.停建期間，若無給付員工基本薪資以上的薪水，政府每位員工補助1萬元（雇主領）、員工可領4萬元（員工領）。

三、申請日期及辦法：

1.去年申請通過、有留存摺資料者，6月4日後會開始直接匯入戶頭。

2.去年申請通過、沒有存摺資料者，6月7日後會寄發通知單。

3.今年新申請者，6月7日起開放線上申請網站。

4.孩童家庭防疫補貼與勞工紓困貸款，6月15日開始受理申請。

行政院長蘇貞昌表示，去年申請過、有存摺資料者，且今年也合乎資格的民眾，6月4日起就會直接撥款入帳；至於去年沒申請者，各部會6月7日起會提供線上申請書，不用臨櫃辦理。

其他人也看了這些新聞...

► 8400億預算全通過 首波「紓困4.0補助」本週入帳

►紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示「新增這2類」60萬人最高領3萬

►新北市攤商補助方案出爐 攤位租金減半、3個月期限延繳



► 更多關於新冠疫情