　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北市攤商補助方案出爐　攤位租金減半、3個月期限延繳　

記者蔡文鈴／新北報導

根據許多確診者足跡分析，大多數為在菜市場、賣場感染，而新北市加強防疫管制，針對板橋、永和、新店、五股、林口等5行政區內菜市場，均採身分證尾數分流，若未能落實將強制停業。對於攤商損失，新北市經發局新北市經發局2日下午於記者會提出相關補償措施。

經發局表示，主要會提供5月15日到5月31日受到影響的攤商，提供攤位租金減半、租金三個月的延繳，另外業會協助攤商做數位轉型，透過市場自治會在線上做銷售，協助攤商。

另外針對賣場、市場管制實際稽查狀況如何，經發局回應，根據5月2日的稽查結果，賣場的標準都比規定的容留空間2.25平方公尺來的高，出入口也都有擺放告示，提醒民眾。

指揮中心稍早於記者會上也公布夜市、傳統市場採買原則，市場減少出入口，落實實聯制QR Code、分流管制、人流引導；攤商與顧客全程佩戴口罩，維持社交距離；飲食外帶、禁止試吃、熟食攤有遮罩。

▲▼新北板橋福德市場人潮稀少（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北板橋福德市場人潮稀少（圖／記者呂佳賢攝）

其他人也看了這些新聞...

直擊柯文哲快篩機動隊　前進文化大學、剝皮寮抓感染源
侯友宜再下令「5大賣場」落實人流管制　2.25m²內1人為上限
國產疫苗「遠水救不了近火」　高嘉瑜喊話小英：先進口！

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
快訊／佛光山想捐疫苗　嬌生回應：只跟政府機構協商
快訊／陳時中稱缺BNT原廠授權書　郭台銘辦公室11字回應
她返鄉2天確診稱「足不出戶」　手機訊號軌跡一查...重罰30
桃園母女確診「狂傳13人」！牌咖一家三口全染疫　關係圖曝
柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」
快訊／國產疫苗爭議　柯文哲：很抱歉，我沒辦法支持中央說法
快訊／6/14解三級？柯文哲酸「當然可以」：確診就暴漲
只領過三倍券！上班族怒「8千億紓困」拿不到半毛：沒繳稅的卻有
新竹確診女去過3家銀行　家樂福、超商
快訊／超市、賣場也要人流管制！陳其邁：一坪1人為限
「麻將牌咖傳染鏈」8確診！13鄉鎮慘了…他曝：還有更多個案
快訊／柯文哲出新招　建立整個監視器人流監看
快訊／已採檢200人　文化大學13人快篩陽性
快訊／小巨蛋、世貿成接種站　北市拚打完40萬劑
打疫苗優先順序更動！　「2對象」順位提前
快訊／上市大廠京元電12人確診！　急篩全公司7300人
快訊／土城養護中心33人染疫　 99歲女性死亡
淡水馬偕爆群聚感染！「患者、陪病者、護理師」13人染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳時中稱缺BNT原廠授權書　郭台銘辦公室11字回應

快訊／侯友宜宣布：新北1200坪巨型篩檢站明啟用　時間地點曝光！

黃昭順本來就可以打疫苗...北市認列冊　高市衛生局冷回

林右昌稱自購疫苗撕裂社會　柯文哲沉默5秒嘆：是非對錯大家心裡有數

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

快訊／國產高端疫苗爭議　柯文哲：很抱歉，我沒辦法支持中央說法

張亞中「一張便簽」喊捐疫苗　林俊憲酸：寫劇本拜託專業一點

快訊／6月14日解三級警戒？柯文哲酸「當然可以」：確診數就暴漲

仁愛醫院確診男砸窗落跑　聯醫副總院長：造成前線醫護非常大壓力

郭台銘、佛光山買疫苗　侯友宜：若民間買到1千萬劑9月可群體免疫

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

快訊／陳時中稱缺BNT原廠授權書　郭台銘辦公室11字回應

快訊／侯友宜宣布：新北1200坪巨型篩檢站明啟用　時間地點曝光！

黃昭順本來就可以打疫苗...北市認列冊　高市衛生局冷回

林右昌稱自購疫苗撕裂社會　柯文哲沉默5秒嘆：是非對錯大家心裡有數

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

快訊／國產高端疫苗爭議　柯文哲：很抱歉，我沒辦法支持中央說法

張亞中「一張便簽」喊捐疫苗　林俊憲酸：寫劇本拜託專業一點

快訊／6月14日解三級警戒？柯文哲酸「當然可以」：確診數就暴漲

仁愛醫院確診男砸窗落跑　聯醫副總院長：造成前線醫護非常大壓力

郭台銘、佛光山買疫苗　侯友宜：若民間買到1千萬劑9月可群體免疫

快訊／玉山銀土城分行1行員確診　台壽再增1員工染疫！

暖父救援落難小貓「每天攬牢牢」　伸手陪玩慈笑融化網：是真愛！

快訊／佛光山捐疫苗　嬌生回應：只跟政府機構協商

感染鏈一次看！基隆美髮師1傳3　「妻曾去鄰居家串門子」他也染疫

新北大四生返高雄辦離校手續　8天足跡曝：家樂福、超商、高醫大

快訊／陳時中稱缺BNT原廠授權書　郭台銘辦公室11字回應

海尼根、三得利夏季新味　迪士尼壞壞調酒　讓家秒變時尚小酒館

高檢署下令全國檢察官　醫療暴力從嚴速辦「重大就聲押」求重刑

快訊／侯友宜宣布：新北1200坪巨型篩檢站明啟用　時間地點曝光！

南投+1確診足跡曝！直播平台女員工固定到草屯碧山郵局寄包裹

直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內　火辣人與人連結

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示2類人可領3萬紓困金

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

土城養護中心群聚感染！ 80歲長輩確診25人快篩陽性

黃昭順能否打疫苗？北市回應了

快訊／新北確診男患ICU症候群　突失憶裸奔出病房

快訊／新北疫情擴大！累積3947例「土城暴增」　各區分佈量曝光

郭董「這五招」買疫苗　沈富雄：給蔡英文打了一巴掌

BNT疫苗有望？　德駐台代表首發聲

快訊／「3+11」沒會議記錄　監察院要查了！

快訊／6月14日解三級警戒？柯文哲酸「當然可以」：確診數就飆上去

縣長兒被爆「特權打疫苗」　連江縣府回應了

快訊／新北列28個「重熱里」　侯友宜首警告「儘速快篩」

快訊／侯友宜警告6區風險上升　「林口三峽瑞芳永和汐止鶯歌」

更多熱門

相關新聞

新北大四生返高雄辦離校手續　8天足跡曝

新北大四生返高雄辦離校手續　8天足跡曝

新北市一名大四實習生回到高雄醫學大學院返校辦理離校手續，返回新北之後確診，高雄市政府在2日公布他的足跡，其中包含了家樂福、高雄醫學大學等。

高檢署命全國檢察官　醫療暴力從嚴速辦重大就聲押

高檢署命全國檢察官　醫療暴力從嚴速辦重大就聲押

日本破千萬人完成首劑疫苗接種！東京擬7月廣設接種站

日本破千萬人完成首劑疫苗接種！東京擬7月廣設接種站

北市認黃昭順列冊可打疫苗　高市位衛生局冷回

北市認黃昭順列冊可打疫苗　高市位衛生局冷回

林右昌稱自購疫苗撕裂社會　柯文哲沉默5秒嘆：是非對錯大家心裡有數

林右昌稱自購疫苗撕裂社會　柯文哲沉默5秒嘆：是非對錯大家心裡有數

關鍵字：

侯友宜防疫新北防疫三級警戒疫苗快篩

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

確診男砍3護理師　女兒道歉了

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示2類人可領3萬紓困金

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

今確診+校正回歸「共549例本土」新北310例最多　各縣市分佈曝光

周興哲趙岱新認了復合：現在很開心

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面