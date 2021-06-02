快訊／新北市攤商補助方案出爐　攤位租金減半、3個月期限延繳　

記者蔡文鈴／新北報導

根據許多確診者足跡分析，大多數為在菜市場、賣場感染，而新北市加強防疫管制，針對板橋、永和、新店、五股、林口等5行政區內菜市場，均採身分證尾數分流，若未能落實將強制停業。對於攤商損失，新北市經發局新北市經發局2日下午於記者會提出相關補償措施。

經發局表示，主要會提供5月15日到5月31日受到影響的攤商，提供攤位租金減半、租金三個月的延繳，另外業會協助攤商做數位轉型，透過市場自治會在線上做銷售，協助攤商。

另外針對賣場、市場管制實際稽查狀況如何，經發局回應，根據5月2日的稽查結果，賣場的標準都比規定的容留空間2.25平方公尺來的高，出入口也都有擺放告示，提醒民眾。

指揮中心稍早於記者會上也公布夜市、傳統市場採買原則，市場減少出入口，落實實聯制QR Code、分流管制、人流引導；攤商與顧客全程佩戴口罩，維持社交距離；飲食外帶、禁止試吃、熟食攤有遮罩。

▲新北板橋福德市場人潮稀少（圖／記者呂佳賢攝）



其他人也看了這些新聞...

►直擊柯文哲快篩機動隊 前進文化大學、剝皮寮抓感染源

►侯友宜再下令「5大賣場」落實人流管制 2.25m²內1人為上限

►國產疫苗「遠水救不了近火」 高嘉瑜喊話小英：先進口！



► 更多關於新冠疫情