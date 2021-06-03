京元電內部信曝光！晚班員工繼續上班　曾玟學：真的是服了

▲京元電子爆發員工群聚感染，3日上午廠區將對7300名員工進行快篩。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣IC大廠京元電子竹南廠發生群聚感染，截至3日累計已有45人確診，雖然公司要將4廠人員共計7300人進行快篩，但目前僅完成1300人，又再出現32人呈陽性反應。苗栗縣議員曾玟學在臉書PO出京元電子內部信件，顯示業者沒有停業的打算，反而叫員工晚上先上班，隔天再進行篩檢。

京元電子內部信件顯示，竹南製造中心的負副總經理要求晚班員工在3日晚間回到廠內上班，4日早上再去篩檢，「請務必事先通知晚班員工今晚勤、明早篩檢」、「靠素員工此次是外勞群聚造成，今天會把所有外勞普篩完畢，今後只有陰性允許進線，且產線穿無塵服戴口罩是安全的。」

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▲▼曾玟學PO出京元電子的內部信件。（圖／翻攝曾玟學臉書）



對此，曾玟學表示，快篩完有偽陰性的可能，且工廠內的無塵口罩不具備醫療口罩的防護能力，「還沒篩過的人為什麼先被call回來上班，這跟今後只有陰性允許進線不是相違背？直接自己打臉嗎？」

針對廠內群聚感染，曾玟學建議，業者可以讓員工居家上班或分流上班，且不同場的快篩也要分流，接著注意安全區域跟分隔風險，並確實佩戴口罩即可，「事件發生到現在，除了早上兩位出來拍照比讚的，看不到公司高層出來面對社會，坦承面對跟有所作為，才能真正安定人心。」

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