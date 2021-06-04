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爆45人確診快篩還「恐怖群聚」！京元電主管坦承疏失：各忙各的

▲京元電子對7300名員工進行快篩，現場人潮洶湧，民眾質疑變相群聚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲京元電子對7300名員工進行快篩，現場人潮洶湧，民眾質疑變相群聚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、閔文昱／苗栗報導

京元電子竹南廠，2日爆發12例員工群聚感染，已匡列227人中，又有26名員工快篩陽性，方在3日一早進行全公司快篩，包括新竹及銅鑼廠的員工共有7300名員工「齊聚」快篩，未分流引發熱議，甚至引發議員痛批，現場人潮洶湧，根本變相群聚。對此，企劃處長接受採訪，坦承有疏失，隔日會在改善。

據了解，京元電子群聚於1日爆發，當時只有2名菲籍移工確診，不料2日風暴持續延燒，採檢出11人確診，包括10名移工、以及1名本土員工；對此，京元電也緊急請來醫療團隊進駐，並針對全公司7300名員工採檢，但因未分流導致快篩現場人潮洶湧，遭苗栗縣議員曾玟學質疑，「根本變相群聚」。

▲京元電子爆發員工群聚感染，3日上午廠區將對7300名員工進行快篩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲京元電子爆發員工群聚感染，3日上午廠區將對7300名員工進行快篩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

京元電子一名企劃處長接受記者採訪時解釋， 3日主要是針對外勞先進行快篩，到傍晚及隔天才會輪到本籍的員工，他也坦承，「由於前一天才做完決策，3日動員起來開始搭帳篷、安排交通等，大家各忙各的，現場較為混亂，還沒處理好人就到了，確實有疏失，明天會針對動線、社交距離在做重新安排，會再改善。」

這名企劃處長指出，目前並沒有停工的打算，因為工廠與工廠之間都有做管制，員工並沒有辦法跨廠與其他員工交流，因此會針對有染疫員工出現的地方進行消毒，其他生產線沒有影響就會繼續運作。

▲▼苗栗京元電子爆發群聚。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗京元電子爆發群聚，工廠進行消毒。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，截至3日晚間9點，7300名員工已篩檢1800多人，至於有多少人為陽性，還有待衛生局進一步查驗。

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