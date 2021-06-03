立榮放陽性旅客「搭機飛廈門」　陸網怒：根本投毒「該熔斷了！」

▲松山機場的旅客穿戴防疫裝備等待搭機。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

立榮航空3日上午證實，由於地勤疏失，在5月31日讓一名持核酸檢測（PCR）陽性證明的旅客登上飛往廈門的班機。事件曝光後隨即引起許多大陸網友不滿，大罵此舉根本就是「投毒」，更有人要求官方啟動「熔斷機制」，停飛該航班，以防止類似疏失再次發生。

最令大陸網友不滿的就是航空公司的疏失，留言大部分也針對此部分開罵，「持陽性證明還能登機，根本就是投毒！」「航空公司出了這種錯誤不用『熔斷』嗎？應該先停飛該航班兩周吧！」「應該整機遣返的，給基層人員增加太多負擔。」

也有許多人大罵持有陽性證明的旅客，認為他太過缺德，「自己知道自己陽性還敢來搭飛機，同飛機的人都被你害了！」「為什麼陽性還能到處跑？都不用隔離嗎？」「陽性了還來大陸，我們不歡迎這種人！」

▼大陸網友在該則新聞下方留言大罵。（圖／翻攝微博）



另外，也有一些大陸網友提到福建先前本要執行的「台人入閩檢疫便捷通道」，感嘆幸好最後沒有實施，「還好當時沒有放寬檢疫標準，疫情的發展太快了。」「就是會有這種漏網之魚，所以大陸的檢疫標準才特別嚴格。」

查看福建省衛健委通報可以發現，福建6月1日新增境外輸入確診病例3例，其中台灣移入2例，均為廈門市報告，可能就包含了此次事件中，持陽性證明搭機的旅客。

對於這起事件，立榮航空3日上午表示，該名旅客搭機前3日內之PCR檢測報告為陽性，但卻未遵守防疫規範，也不知為何可以離開隔離處所，同時在機場也沒有據實填寫旅客健康聲明書，由於因防疫所需，旅客登機資料繁瑣，以致於地勤人員於確認旅客登機資料過程中未能詳實檢查該檢測報告。

立榮航空還說，該名旅客之行徑已危害到立榮／長榮航空員工及搭機旅客之安全，公司將會配合相關主管機關之調查及究責，並持續加強機場第一線員工相關作業宣導及教育，避免類似事件再發生。