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文大宿舍群聚「增3人快篩陽性」！教育部回應了

▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

文化大學1日公布新增4名學生確診，4人皆住在男生宿舍大倫館，校方今日緊急安排345名住宿生進行快篩檢測。快篩結果校方說明皆為陰性，不料，校方稍早證實，有3人快篩陽性，但這3人都不是為確診學生的密切接觸者，且均為本國籍、住不同樓層。對此，教育部說明，目前快篩陽性的學生將再做一次PCR檢測，如果還是陽性，衛生局依規定動啟動隔離措施。

教育部說明，文化大學4名住宿學生中有3名為境外生，分別是109年8月及110年2月入境，並非近期來台。教育部長潘文忠指示請學校配合指揮中心及台北市衛生局，進行疫調作業、宿舍清潔消毒等校園防疫措施，教育部也提供學校必要之防疫物資與支持，也再次呼籲各校，針對留宿校內的學生應強化宿舍管制及健康管理措施，保護學生健康及安全。

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▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

教育部表示，文化大學昨天已跟台北市衛生局接洽及會勘，今天上午該局也已派快篩小組到校，針對大倫館345位住宿生分批進行快篩，學校並同時進行宿舍消毒作業。快篩結果為陰性的學生，預計晚上可回到宿舍；如果快篩為陽性，學校會另外安排隔離空間，進一步做PCR檢測，如果還是陽性，衛生局依規定動啟動隔離措施。

潘文忠呼籲，配合指揮中心提升COVID-19疫情到全國三級警戒，已通函全國各級學校應停止到校上課，實施遠距教學，避免染疫者到校造成群聚風險。另為避免學生不必要移動，造成社區防疫破口，教育部前已通函各校，要求學校不得強制學生離宿返鄉；倘學生已返鄉，則應避免再返回學校宿舍。教育部同時要求學校依本部109年4月22日訂定「大專校院住宿防疫指引」規定，落實宿舍門禁管制、體溫測量、專人關懷、衛教宣導、防疫物資補充、定期消毒、維持通風、保持社交距離或配戴口罩等相關健康管理措施。

 

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