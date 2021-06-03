文大學生「翻垃圾桶找食物吃」舍監、教官都不理　學校回應了

▲文大傳出有學生翻垃圾桶找東西吃。（圖／翻攝Dcard）



記者許展溢／台北報導

文化大學爆發群聚感染，男宿舍大倫館有4人確診，昨天314人快篩，14人呈現陽性，但就在這期間又傳出大倫館內有學生翻找垃圾桶找東西吃，根據校內同學透露，時間還長達4小時，教官都沒到現場，學校今（3日）強調，校方都有掌握。

有學生在社群網站Dcard上發文透露，1日晚間有男學生翻找大倫館垃圾桶內的食物出來吃，「反映舍監，舍監自稱無能為力，他已經通報教官；報警則說要找教官，警方無權處理。」但學生透露，教官已經過了4小時都還沒到現場。

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從貼出的照片可以看到，該名學生坐在地上、周圍散布著垃圾，面對其他人拍照疑似還看著鏡頭、不以為意。這件事情在網路上也引起諸多討論。學校今早回應，「這名同學身心狀況特殊，校方都有掌握，需要時間及耐心處理。」文大強調，學生的反映學校都會立即處理，校長稍晚也會針對此事發文回應。

面對文大出現疫情，北市快篩機動部隊「剝皮寮快篩特攻隊1號」2日首度出勤前往文大，北市府出動30餘人出動篩檢，篩檢時間為上午9時30分至下午4時30分，北市副市長黃珊珊也於中午11時30分左右到場視察。到了晚間，黃珊珊受訪時表示，文大的行動快篩站2日共快篩314位學生，有13位在快篩站呈現陽性，有1位因有症狀，所以送至陽明醫院急診室快篩後陽性。