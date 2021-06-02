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消防員載確診者不堪負荷！消促會：未見指揮中心協助「基層心寒」

▲▼醫療院所,醫院,戶外看診,疫情,醫院分流,自費採檢。（圖／記者周宸亘攝）

▲消促會提到，所有確診、篩檢陽性患者運輸工作，幾乎由消防救護車或防疫巴士載送。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

全國消防單位與醫護警等單位在第一線一同抗疫，消防員工作權益促進會今（2日）指出，每天進行大量篩檢者、確診者防疫運輸任務，其中又以雙北消防員負擔最沉重，近日雙北還有3名消防員確診，但相關協助卻沒有，令基層感到疲憊、心寒，提出4訴求，籲中央流行疫情指揮中心統一調度分派協助各縣市進行患者運送。

消促會說明，指揮中心並未隨疫情升溫縮短裝備回補速度，僅每週撥補一次，致使有縣市消防局反應，物資回補速度不及消耗量恐有短缺情形，甚至需尋求捐贈確保防疫物資足夠，指揮中心防疫裝備回補機制已趕不上疫情變化外。消促會表示，指揮中心昨天提出即日起醫療院所防疫物資由中央撥補，唯獨遺漏全國消防單位，去年3月曾向爭取指揮中心承諾提撥全國消防單位14天安全庫存量，但隨疫情變化，同樣顧慮疫情緊繃，指揮中心提供給雙北醫療院所更多安全儲存量，卻未考量雙北或其他疫情嚴重區域消防單位也需因應疫情提撥安全存量，因應疫情突發時出勤需求，令基層感到心寒。

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▲▼消防員長時間載確診者不堪負荷！消促會：未見指揮中心協助「令基層心寒」。（圖／消防員工作權益促進會提供）

▲消促會表示，醫療院所防疫物資將由中央撥補，卻唯獨遺漏全國消防單位。（圖／消防員工作權益促進會提供）

消促會無奈說，隨雙北快篩陽性與確診人數增加，出現負責載送大量確診、篩檢陽性者的「防疫巴士勤務」，由雙北市府徵用公車進行運輸，然而巴士勤務執勤時間每趟達3-5小時不等，使得司機與消防員需長時間著全套防護，執勤期間無法喝水、散熱，又因巴士勤務路線不固定，消防員需在司機身旁協助導航，但因公車設計並無副駕座，導致消防員必須站立或自備板凳坐在司機旁邊才聽得見彼此聲音，造成行車安全疑慮，近期也傳出部分公車引擎不堪負荷，引擎溫度過高或拋錨狀況，更增添運輸安全風險。

消促會提到，至今所有確診、篩檢陽性患者運輸工作，幾乎交由消防員執勤的消防救護車或防疫巴士載送，以疫情緊繃的雙北地區而言，連日上百名患者防疫勤務已讓消防員疲憊不堪，若要調度人力支援舒緩防疫勤務壓力，礙於我國消防員須身兼救災救護，也需考量是否影響日常救災救護勤務。

▲▼消防員長時間載確診者不堪負荷！消促會：未見指揮中心協助「令基層心寒」。（圖／消防員工作權益促進會提供）

▲▼消促會籲，指揮中心訂定協助縣市建立防疫巴士國家隊。（圖／消防員工作權益促進會提供）

▲▼消防員長時間載確診者不堪負荷！消促會：未見指揮中心協助「令基層心寒」。（圖／消防員工作權益促進會提供）

另外，消促會認為，針對醫護人員相關指引、獎勵、裝備等均有一定制度保障，反觀協助患者運輸、到院前進行救護處置的消防員卻要一再透過發布聲明、開記者會才能獲得指揮中心關注，而疫情期間到院前緊急救護上所遇到的問題，包含防疫巴士、防疫物資、執勤人力吃緊等問題，也未見指揮中心有所協助。

▲▼消防員長時間載確診者不堪負荷！消促會：未見指揮中心協助「令基層心寒」。（圖／消防員工作權益促進會提供）

▲消促會認為，疫情發展至今都未見指揮中心協助「令基層心寒」。（圖／消防員工作權益促進會提供）

消促會最後提出以下4訴求：

1、 指揮中心防疫物資回補頻率應提高，並因應疫情預先提撥一個月使用量供雙北或評估可能重災區域使用，避免回補不及致裝備短缺。

2、 請指揮中心訂定防疫巴士運作指引，協助縣市建立防疫巴士國家隊，並因應患者運輸需求思考更靈活有效之運送方式。

3、請指揮中心與衛福部徵招民間救護車納入防疫體系中，統一調度分派協助各縣市進行患者運送。

4、應提高我國救災救護中央單位-內政部消防署於防疫指揮體系中層級，將緊急救護體系納入防疫指揮會議核心成員中，與醫事司共同合作解決疫情期間患者輸送、診治等問題。

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