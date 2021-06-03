基隆再獲配2100劑AZ疫苗「今下午抵達」！林右昌：讓清潔人員接種

▲▼2100劑疫苗今下午會送抵基隆。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市政府今（3日）上午召開防疫記者會，市長林右昌說明，繼3000劑AZ疫苗施打完畢、昨日第二批1700劑疫苗到貨後，今（3日）下午將會有2100劑疫苗抵達基隆，因此基隆市第二波疫苗共有3800劑。

中央日前進行分配第二波AZ疫苗，由於基隆市施打對象是針對第一類尚未施打人員，而雙北則是第一類加上二、三類人員，因此林右昌為此曾直言「中央訂的（規定）非常死，給我們1700劑，我們覺得這樣子對基隆不夠，中央應比照雙北」，如今本日下午將有2100劑再送抵基隆，林右昌表示「針對第二類、第三類人員，我們呼籲的聲音，中央聽到了」。

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被問到外界擔心清潔隊員與民眾接觸機會多，包括收治垃圾、確診足跡消毒等情況，應屬防疫第一線人員，何時會完成疫苗開打？林右昌則說，昨日1700劑疫苗已開始施打，其中撥發100劑給清潔隊，已有112人完成接種，下午新增2100劑會針對資源回收、廚餘回收等環境清理人員執行疫苗接種。

此外，基隆市昨日新增18例個案，其中一名為40多歲清潔隊隊員（案9233），衛生局長吳澤誠說明，目前個案工作期間，接觸民眾機會少，目前匡列8人，詳細足跡仍在疫調中。

▼基隆市疫苗施打畫面。（圖／翻攝林右昌臉書，下同）