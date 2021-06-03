遭罰民眾可噴2下免費酒精　雲林警配給酒精隨身帶加強防疫

▲民眾未戴口罩，可裁罰新台幣3千元-1萬5千元罰鍰，雲林鄉親還可獲「免費酒精噴幾下」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠狀病毒本土感染疫情嚴峻，第一線執勤員警站在抗疫的第一線，配合投入各項防疫工作，且需要面對不特定之群眾。雲林縣警察局特別配發隨身瓶消毒酒精，讓員警在工作中，為自己與民眾保持高度防疫作為。警方表示，酒精除員警隨身自用外，如有開立罰單需民眾簽名也主動幫民眾「噴幾下」使用。

雲林縣警局局長朱宗泰指出，現階段勤務均以防疫優先，無論是舉發未戴口罩、八大場所停業查察、協助縣府單位公共場所防疫宣導等，都有風險，雖已配戴口罩，但無法經常洗手消毒，為了讓員警更放心、更安心執行各項勤務，日前便配發每位同仁隨身瓶酒精，以利外出執勤可以隨時噴手消毒，保護自己也保護同仁。

縣警局表示，酒精噴瓶容量約60cc，總量準備約2000份，目前發配約1800份給第一線警員，酒精量供給充足，警員返所都能隨時補給、補充。隨身酒精除讓員警在面對民眾可以自用防疫之外，也會用在面對所需服務民眾身上，例如獲得簽收罰單的民眾，都可以免費噴幾下讓摸過紙筆的雙手做手部消毒。

局長朱宗泰呼籲，民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，依傳染病防治法裁處，可裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。雲林鄉親還可獲「免費酒精噴幾下」，希望民眾都能守法、保持高度防疫觀念，配合政府防疫政策與措施，戴口罩、不群聚、減少外出，讓疫情早日結束，社會恢復正常運作。

▲雲林縣警局表示，酒精噴瓶容量約60cc，總量準備約2000份，目前發配約1800份給第一線警員，酒精量供給充足。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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