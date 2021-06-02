　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紓困4.0挨批「舊瓶裝新酒」　賴香伶：應排富後普發現金

▲▼賴香伶籲政府紓困4.0應採取排富後普發現金。（圖／翻攝賴香伶臉書）

▲賴香伶籲政府紓困4.0應採取排富後普發現金。（圖／翻攝賴香伶臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

新冠疫情衝各行各業，行政院推出紓困4.0加碼預算至8400億元，上周於立法院三讀通過。不過，民眾黨立委賴香伶表示，紓困4.0的方案根本是「舊瓶裝新酒」，應參考國外排富「普發現金」的策略，才能幫助到更多族群。

賴香伶2日與台北市總工會理事長、台北市議員林國成召開線上記者會。賴香伶表示，紓困4.0的方案跟2020年的版本差異甚微，包括勞工紓困不平等、急難紓困條件不合理、申請程序繁瑣、只針對特定業別紓困等問題都沒有解決。

賴香伶指出，今年跟去年的疫情情況完全不同，持續近個月的第三級警戒重創餐飲業以及微型企業，受雇的勞工連帶受到影響。有家長請假一個月但卻僅獲得1萬津貼補助，但家長請假的損失可能超過3、4萬，根本不夠家庭的飲食等生活費用，這都是政府該正視的問題。

賴香伶建議政府，可參考新加坡、韓國、日本、美國都採取全體國民普發現金的紓困方式，金額從一萬到三萬餘元不等，「中央紓困應該採取排富的普發現金策略」，將收入沒受疫情影響的高所得、高資本利得、高資產的人排除，行政院也應傾聽基層民眾的苦難，有勇氣做出普發現金的策略，才不會讓更多悲劇發生。

林國成也說，行政院長蘇貞昌號稱紓困4.0將個人加快，並強調產業加強、貸款加碼，但自營作業者還是有投保薪資2萬4000元天花板，絲毫不見減少，許多中高齡勞工投保薪資雖然超過2萬4000元，但這幾個月收入不到1萬元。

林國成認為，政府不能拿舊的方案混充為新的紓困計畫，我們不能重蹈覆轍，政府也應該加大急難救助津貼的預算與定義範圍，才能照顧到最艱困的無薪或停薪勞工、失業勞工。若立法院提高了特別預算上限到8400億，政府務必要釐清「預算怎麼花、誰可以領補助、誰又為什麼不行領補助？別讓真正需要紓困的民眾被遺忘。

林國成強調，若政府只是打著紓困的名義，利用補助來排擠其他特定族群受領的機會，那不如仿照日本或韓國採取普發紓困津貼，才能讓所有民眾都能領到補助度過困境，做到救急、救疫情、救台灣。

▲▼賴香伶籲政府紓困4.0應採取排富後普發現金。（圖／翻攝賴香伶臉書）

ET快訊
幫家長紓困！停托期間可領「6000元托育補助」
郭董買疫苗「這五招」揮漂亮一擊　沈富雄：給蔡英文打了一巴掌
沒疫苗爆「逃難潮」！長榮飛美國大增班　商務艙特別滿
「忍痛封城14天vs無限期三級」怎選？　網吵翻
快訊／文大快篩345名住宿生　已3人出現陽性
大鬧仁愛醫院確診者在警戒護下落跑！未上銬監視這下慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲稱「高端跌停蔡英文才出來」　羅致政批：無端指控干擾疫情

三方為台爭取疫苗　專家分析：郭台銘的成功機率最高

仁愛醫院確診男持棍大鬧「偷跑離院」　北市怒了！最高罰200萬元

降低校園染疫風險　立委萬美玲提教師納公費疫苗施打

吳崢隔離走一遭…不敢幫鄰居撿垃圾　懊悔喊這句話

郭董買疫苗　昔桃園支持者「沒看走眼」是否再戰2024引熱議

假訊息散播近兩週查獲197件　警政署已移送47件、76人

中央不給基隆足夠疫苗　謝國樑籲市府另闢管道取得

快訊／快篩機動隊前進文大　黃珊珊證實：3人快篩陽性「已做PCR」

不滿陳時中勒令撤銷「離島入境普篩」　陳玉珍將赴指揮中心抗議

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

柯文哲稱「高端跌停蔡英文才出來」　羅致政批：無端指控干擾疫情

三方為台爭取疫苗　專家分析：郭台銘的成功機率最高

仁愛醫院確診男持棍大鬧「偷跑離院」　北市怒了！最高罰200萬元

降低校園染疫風險　立委萬美玲提教師納公費疫苗施打

吳崢隔離走一遭…不敢幫鄰居撿垃圾　懊悔喊這句話

郭董買疫苗　昔桃園支持者「沒看走眼」是否再戰2024引熱議

假訊息散播近兩週查獲197件　警政署已移送47件、76人

中央不給基隆足夠疫苗　謝國樑籲市府另闢管道取得

快訊／快篩機動隊前進文大　黃珊珊證實：3人快篩陽性「已做PCR」

不滿陳時中勒令撤銷「離島入境普篩」　陳玉珍將赴指揮中心抗議

PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣力挺：同島一心、共抗疫情

柯文哲稱「高端跌停蔡英文才出來」　羅致政批：無端指控干擾疫情

彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日到者兩家小吃部的請注意

台股高低震盪逾200點！電子疲弱、傳產領軍　指數小漲2點收17165點

女星打第一劑疫苗：7月起我要脫口罩！　接種後「身體變化」曝光

三方為台爭取疫苗　專家分析：郭台銘的成功機率最高

今天訂、2天內取貨！超商APP「隨買預約取」新上線　首購還送咖啡

好市多買芒果！中間一剖開「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

巧遇小貓被撞死...貨車司機沿街要紙箱　「溫柔將祂裝袋」感動萬人

美光全面加速平台創新　全新記憶體與儲存產品量產

直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內　火辣人與人連結

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

土城養護中心群聚感染！ 80歲長輩確診25人快篩陽性

黃昭順能否打疫苗？北市回應了

快訊／新北確診男患ICU症候群　突失憶裸奔出病房

BNT疫苗有望？　德駐台代表首發聲

快訊／「3+11」沒會議記錄　監察院要查了！

縣長兒被爆「特權打疫苗」　連江縣府回應了

侯友宜下令「5大賣場」2.25m²內1人為上限

被蘇貞昌批詛咒　朱學恒挖證據：他也講過

快訊／李秉穎稱「疫苗快過期」是口誤　郭台銘團隊：不需要道歉

郭董「這五招」買疫苗　沈富雄：給蔡英文打了一巴掌

快訊／黃珊珊證實：文大3人快篩陽性

張亞中給1張紙稱能拿1000萬劑疫苗　他：連買食鹽水都有問題

更多熱門

相關新聞

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

國內疫情爆發，為了加速紓困，立法院會5月31日三讀通過延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」到2022年6月，追加4200億至8400億元。行政院預計3日通過特別預算，第一波紓困資金4日即可入帳。除了中央的方案以外，地方政府也有各自的補助、津貼及計畫，《ETtoday新聞雲》為讀者整理中央、地方政府推出的紓困措施。

快訊／國民黨立委溫玉霞助理確診

快訊／國民黨立委溫玉霞助理確診

疫情期受創！竹市娛樂餐飲業「3稅減免」

疫情期受創！竹市娛樂餐飲業「3稅減免」

醫護遭確診者砍傷　蘇貞昌裁示：國家會負責照顧

醫護遭確診者砍傷　蘇貞昌裁示：國家會負責照顧

快訊／「3+11」沒會議記錄　監察院要查了！

快訊／「3+11」沒會議記錄　監察院要查了！

關鍵字：

賴香伶紓困紓困4.0行政院立法院

讀者迴響

熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

閨密情GG2／陳敬宣突被分手　好友荳荳也情變

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

陳敬宣錯愕閨蜜接手舊愛周予天

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面