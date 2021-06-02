紓困4.0挨批「舊瓶裝新酒」　賴香伶：應排富後普發現金

▲賴香伶籲政府紓困4.0應採取排富後普發現金。（圖／翻攝賴香伶臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠疫情衝各行各業，行政院推出紓困4.0加碼預算至8400億元，上周於立法院三讀通過。不過，民眾黨立委賴香伶表示，紓困4.0的方案根本是「舊瓶裝新酒」，應參考國外排富「普發現金」的策略，才能幫助到更多族群。

賴香伶2日與台北市總工會理事長、台北市議員林國成召開線上記者會。賴香伶表示，紓困4.0的方案跟2020年的版本差異甚微，包括勞工紓困不平等、急難紓困條件不合理、申請程序繁瑣、只針對特定業別紓困等問題都沒有解決。

賴香伶指出，今年跟去年的疫情情況完全不同，持續近個月的第三級警戒重創餐飲業以及微型企業，受雇的勞工連帶受到影響。有家長請假一個月但卻僅獲得1萬津貼補助，但家長請假的損失可能超過3、4萬，根本不夠家庭的飲食等生活費用，這都是政府該正視的問題。

賴香伶建議政府，可參考新加坡、韓國、日本、美國都採取全體國民普發現金的紓困方式，金額從一萬到三萬餘元不等，「中央紓困應該採取排富的普發現金策略」，將收入沒受疫情影響的高所得、高資本利得、高資產的人排除，行政院也應傾聽基層民眾的苦難，有勇氣做出普發現金的策略，才不會讓更多悲劇發生。

林國成也說，行政院長蘇貞昌號稱紓困4.0將個人加快，並強調產業加強、貸款加碼，但自營作業者還是有投保薪資2萬4000元天花板，絲毫不見減少，許多中高齡勞工投保薪資雖然超過2萬4000元，但這幾個月收入不到1萬元。

林國成認為，政府不能拿舊的方案混充為新的紓困計畫，我們不能重蹈覆轍，政府也應該加大急難救助津貼的預算與定義範圍，才能照顧到最艱困的無薪或停薪勞工、失業勞工。若立法院提高了特別預算上限到8400億，政府務必要釐清「預算怎麼花、誰可以領補助、誰又為什麼不行領補助？別讓真正需要紓困的民眾被遺忘。

林國成強調，若政府只是打著紓困的名義，利用補助來排擠其他特定族群受領的機會，那不如仿照日本或韓國採取普發紓困津貼，才能讓所有民眾都能領到補助度過困境，做到救急、救疫情、救台灣。