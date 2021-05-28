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蔡易餘捐贈防疫物資　爭取醫護、消防優先疫苗施打

▲▼立委蔡易餘 捐贈醫護、消防人員防疫物資 。（圖／立法委員蔡易餘辦公室提供）

▲▼立委蔡易餘捐贈醫護、消防人員防疫物資 。（圖／立法委員蔡易餘辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期疫情嚴峻，立委蔡易餘為協助第一線醫護人員與協助疫情消防同仁抗疫，26日下午帶著300件防護衣、300件隔離衣前往衛生福利部朴子醫院與嘉義縣政府消防局做捐贈。

疫情確診嚴峻，有許多第一線醫療人員、消防人力協助疫情，立委蔡易餘發現勤務人員有裝備需求，透過友人緊急採購300件防護衣，加上聚陽實業股份有限公司、布袋鎮菜舖里長莊啟佑捐贈300件隔離衣，前往朴子醫院(300件隔離衣、100件防護衣)與縣消防局(200件防護衣)捐贈。

▲▼立委蔡易餘 捐贈醫護、消防人員防疫物資 。（圖／立法委員蔡易餘辦公室提供）

▲▼立委蔡易餘捐贈朴子醫院防疫物資 。（圖／立法委員蔡易餘辦公室提供）

蔡易餘表示，北部收容空間不足，由中央分配到南部集中檢疫所收容，近期第一線醫療人員與消防弟兄出勤救護都非常辛苦，於是他捐贈防疫物資，希望能保護第一線人員的安全。

蔡易餘指出，除了醫護人員很辛勞外，外勤支援防疫的警消人員也非常努力，他也向中央爭取警消列疫苗優先施打對象以及協助防疫的警消比照有醫護津貼加級，希望他們守護我們健康的同時也能給於他們保障。

▲▼立委蔡易餘 捐贈醫護、消防人員防疫物資 。（圖／立法委員蔡易餘辦公室提供）

▲▼立委蔡易餘捐贈消防人員防疫物資 。（圖／嘉義縣消防局提供）

朴子醫院長賴仲亮表示，隔離衣在全國現在非常強手，連醫院要去買都要很早下訂單才會送到，謝謝委員雪中送炭，讓我們急診與負壓專責病房的同仁有更好的防護。

消防局長呂清海強調，疫情嚴峻，緊急醫療資源及防疫物資十分缺乏，蔡立委為照顧我們消防弟兄，捐贈200件防護衣，感謝蔡立委讓消防同仁能持續執行各項救災救護任務，並讓防疫工作更順遂。

▲▼立委蔡易餘 捐贈醫護、消防人員防疫物資 。（圖／立法委員蔡易餘辦公室提供）

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