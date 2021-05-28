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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨4立委開直播加碼紓困　蔡易餘再提「排富後全面發現金 」

▲▼立委蔡易餘施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、劉櫂豪、林淑芬等人，28日下午在社群媒體Instagram上直播，針對近期疫情對各縣市造成的影響，以及近日立法院即將通過的紓困預算進行討論，蔡易餘也再次主張「加津貼、發現金」。

蔡易餘表示，從防疫初期以來，基層警消同仁就在大家身邊協助防護疫情，沒戴口罩是警察在抓、疫調失聯也是警政在協助，而各地消防局成立的「防疫救護小隊」，也是消防隊要去載疑似確診者就醫。

蔡易餘呼籲，中央要好好照顧醫療、警消、清潔、食物、民生必需的從業人員，確保防疫能量和足夠的民生物資，除了優先提供疫苗，另外還要加上防疫津貼。

蔡易餘指出，現在全台已經進入三級警戒的狀況，與去年的狀況不同，需要全面性的紓困，如果還參照去年各種不同資格與申請方式的方案，不僅會讓實施分流上班的公家機關、銀行人力吃緊，申請案也一定會造成塞車、爆發民怨，申請時恐怕也會有群聚問題。

蔡易餘強調，全面發放現金紓困，可以避免繁瑣的程序、加快紓困速度，而且不用排隊申請，行政院制定排富條款及相關規定後，政府能直接撥現金至指定帳戶，完全不會有群聚的問題，希望幫助人民度過難關，減緩民生衝擊，「穩疫情、穩經濟，更要穩民心」。

▼民進黨立委蔡易餘等人開直播，呼籲政府排富後直接發放現金紓困。（圖／蔡易餘辦公室提供）

▲▼民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、劉櫂豪、林淑芬等人直播，呼籲政府排富後直接發放現金紓困。（圖／蔡易餘辦公室提供）

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