快訊／國產高端疫苗爭議　柯文哲：很抱歉，我沒辦法支持中央說法

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續延燒，面對國內出現的疫苗荒，政府擬用國高端產疫苗解決；但目前國產業苗第二期臨床試驗階段都尚未完成，未來若直接施打，形同用全國人民做三期試驗，引發各界討論。對此，台北市長柯文哲直言，「很抱歉，我們還是科學家、醫學院教授，沒有辦法支持中央很多說法」。

針對疫苗議題，柯文哲說，過去一周已經討論很多，是非對錯大家心裡有數。柯說，要不要支持台灣疫苗產業？要；要不要支持本土生技產業？當然需要，「問題現在情況是，很大力氣才能維持疫情控制，這跟一年前不一樣」。

柯文哲說，過去本土感染非常少，當時不做快篩是對的，不急著打疫苗也是對的，問題是防線被突破，感染已經滲透到整個台北市各地方，「在這現況下，用目前的管制方式，停課、停餐廳夜市，免強可以維持，但要思考看看，到底可以維持多久？」

柯文哲說，美髮業美容業要不要停？北市有5000家，停掉的話吃飯問題怎麼解決？現在做什麼決策都要思考，必須維持到疫苗可以打，「打疫苗之前一有放鬆，確診案例就飆升」。

「我們支持本土生技產業、支持台灣疫苗產業，這是重要的國防必須。」柯文哲說，問題現在情況不一樣，「問我的話，國際上有認證疫苗，價格也不是太離譜，能打就先打，至少先擋一下，至少先封住」。

柯文哲提醒，時間久了，會從萬華慢慢擴散出去，尤其高鐵出來後，台灣變成一日生活圈，「台北發生的事情經過三個禮拜，一定會擴散到其他縣市」，與其搞到全台灣片地烽火，應該在現在先撲滅掉一部份，恐怕是比較正確做法。

至於高端疫苗的第二期、第三期試驗爭議，柯文哲直言，「很抱歉，我們還是科學家、醫學院教授，沒有辦法支持中央很多說法」。

▼高端疫苗生物製劑股份有限公司所在大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▼高端國產疫苗與疾管署簽訂的合約部分內容。（圖／翻攝自公開資訊觀測站，點圖可放大）