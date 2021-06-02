台東立委劉櫂豪送300杯飲料挺醫護　感謝部東醫院扛重任

▲ 台東立委劉櫂豪自掏腰包送300杯飲料挺醫護。（圖／劉櫂豪提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東區域立法委員劉櫂豪今(2)日特別前往專責收治新冠肺炎確診病患的衛福部台東醫院，自掏腰包購買300杯飲料鼓勵、慰問部東的工作同仁，為醫護加油打氣。疫情嚴峻，部東的醫護人員一天24小時固守醫療防線，承受巨大壓力於第一線守護民眾安全，劉櫂豪以實際行動支持鼓勵部東醫護人員與所有工作人員，也支持受疫情影響衝擊的在地店家，由部東醫院樊聖院長及社工室主任張淑綺代表全體院方感謝劉櫂豪的支持，期許在醫護人員和民眾共同努力下，疫情能盡早趨緩，回歸正常生活。



劉櫂豪表示，去年新冠肺炎疫情在全球爆發以來，醫護人員在第一線守護台灣民眾健康，今年4月本土疫情爆發後，部東醫院被指定為專責醫院，醫院同仁在最短時間內放下原本守邊的工作，迅速轉型，必然承受巨大的壓力，感謝醫護人員堅守崗位，繼續守護民眾照顧患者，為我們的疫情防治帶來很大的安定感。劉櫂豪團隊在與部立台東醫院聯繫後，向台東店家購買300杯飲料，致贈給包含醫護、社工、行政和清潔人員等所有醫院工作同仁，讓大家在炎炎夏日中，以小小的心意讓醫院同仁得到稍微紓解壓力，以實際行動表達對全體醫療人員的鼓勵支持與感謝。



劉櫂豪指出，疫情期間店家生意也都受到極大衝擊，這次還特地向六間不同飲料店訂購，希望能夠藉此機會支持台東本土商家，也要讓不同時間輪值的醫院工作人員有不同口味的選擇，在忙碌之餘也能感受到來自民間的溫暖支持。



劉櫂豪說明，部東醫院長期以來在台東扮演好鄰居的角色，為台東的偏鄉地區做出了許多奉獻，在台東出現確診個案後，部立台東醫院承擔起台東地區收治新冠肺炎專責醫院的責任，成為台東抗疫第一線，相信更能讓台東民眾感受到部東醫院存在的重要，除了感謝也衷心期待部東醫院同仁平平安安。劉櫂豪此次以實際行動挺醫療，也持續在中央爭取更多防疫資源，協助部立台東醫院和台東縣民共同防疫，期盼疫情能在所有人的努力下盡早落幕，讓所有縣民恢復安心正常生活。

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