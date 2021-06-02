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佛光山想買疫苗…嬌生稱「只跟政府機構協商」！總會長趙怡回應了

▲▼ 趙怡出任政大副校長。（圖／政大提供）

▲國際佛光會中華總會長趙怡針對嬌生稱「只與政府機構協商」一事做出回應。（圖／ETtoday資料照）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

國內爆發新冠本土疫情，疫苗供不應求，除了鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購疫苗外，佛光山也表達購買嬌生疫苗的意願，但下午嬌生發聲明強調，「只與政府機構協商相關事宜」，對此國際佛光會中華總會長趙怡也做出回應。

趙怡接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，有聽說這個消息，但因為現在美國時間是晚上，佛光會明天上午會與相關人員討論一下，與嬌生公司接觸的後續情況。他稱，本來向政府申請許可證去進口疫苗，就是希望「起個頭，讓政府來對接」，後續動作還是要政府來做，因為不管是簽約後的疫苗運輸、檢驗、分配都需要政府接手，「畢竟我們也不是專業的機構、藥廠」。

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▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲佛光山想捐50萬劑嬌生疫苗，為台灣做點事。（圖／路透）

趙怡說明佛光山的立場，第一是希望嬌生公司能夠把疫苗賣到台灣，這就是一剛開始的原意，「我們去跟他們接頭，想突破、率先跟嬌生公司的決策單位溝通，希望讓疫苗來台灣」；第二則是「我們願意出藥錢」，透露佛光會會員自發性捐款。

針對嬌生藥廠的態度，趙怡則稱，嬌商若要政府對政府採購、簽約、對接，「我們沒有什麼意見，你願意簽約讓我們買進來，或是將後續交給政府，來符合藥廠的規定，我相信政府也應該願意協助吧。」

趙怡也透露，本來就有跟衛福部代表談分工合作，哪些事情佛光會可以做的就做，哪些事情政府做比較有效率，那就由政府做，「嬌生公司願意跟民間團體簽約就簽，如果他要政府那我們就請政府出馬」，但目前一切尚未確定，有消息會向外界報告。

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