　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市將增設63處公費疫苗接種點　預估每日施打量能達1萬劑

▲台南市長黃偉哲公布台南市確診個案1人，匡列11人，已完成清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局指出，台南市將增設63處疫苗接種點，預估台南市將可達到每日施打1萬劑以上的疫苗，全面提升城市防疫力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局已跟轄內醫療院所討論完成相關公費疫苗接種的擴大計畫，下周陸續增設63處疫苗接種點，接下來亦將全力配合中央執行擴大疫苗接種，預估台南市將可達到每日施打1萬劑以上的疫苗，全面提升城市防疫力。

台南市衛生局說明，目前提供COVID-19疫苗接種之合約醫療院所共11家、衛生所共10家，下周陸續於43家基層診所開設公費疫苗接種點，衛生所接種點也將再陸續增設20家。

為加速、加大接下來的疫苗接種量能，台南市也向中央建議，將於下周陸續設立大型疫苗接種站並進行相關演練評估，號召南市各醫療機構和基層診所等相關醫事人員加入協助替民眾施打的行列

台南市衛生局提醒民眾，即使完成COVID-19 疫苗接種，仍應遵守「防疫新生活」原則，包括：勤洗手、佩戴口罩及保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康，如有相關問題請撥打1922 疫情通報與傳染病諮詢服務中心及06-2880180 專線諮詢或可至台南市政府衛生局「衛生安全-嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)-COVID-19 疫苗專區」
（https://health.tainan.gov.tw/）查詢。

負離子吹髮同時護髮

ET快訊
快訊／仁愛醫院確診男「持棍破玻璃」落跑中！　警方急協尋
十億分之一！賣場驚見「稀有龍蝦」險被吃　眼尖客救了牠
狂喊捐BNT疫苗只有他送件！　食藥署拚3日內審完
LIVE／護理師遭確診者砍斷韌帶　雙和醫院最新說明
影／直擊柯文哲快篩機動隊　前進文化、剝皮寮抓感染源
快訊／「台鐵便當銷售員」確診！台北、南港、松山車站暫停營業
分手周興哲半年　她甜認復合：現在很開心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

她忙採買錢包擱賣場貨架　信用卡、現金被順走...警速逮同框男

妙光禪寺捐面罩護目鏡　充實屏東縣警局一線防護裝備

竹田花農黃穎臉書號召失業者　採金銀花貼補家用度疫情

台南市將增設63處公費疫苗接種點　預估每日施打量能達1萬劑

花蓮營造業者足跡曝！台北南港機廠、台北轉運站、太魯閣426車次

高雄宅女深夜ATM前打電話　警命「立刻掛斷」成功阻詐

停業前欲送100杯咖啡給醫護　台中消費者卻讓他淚崩...結局反轉

桃園女接採檢電話「連跑3店」買水桶！小北百貨嚇壞　足跡證實確診

防疫宅好宅飄茶香　新北坪林春季「包種茶」產地直送到家

台糖長榮致贈愛心餐盒為台南警消加油打氣　黃偉哲感謝企業暖心善舉　

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

高端股票一跌停「蔡英文就出現」　柯文哲：政府優先項目是什麼？

她忙採買錢包擱賣場貨架　信用卡、現金被順走...警速逮同框男

妙光禪寺捐面罩護目鏡　充實屏東縣警局一線防護裝備

竹田花農黃穎臉書號召失業者　採金銀花貼補家用度疫情

台南市將增設63處公費疫苗接種點　預估每日施打量能達1萬劑

花蓮營造業者足跡曝！台北南港機廠、台北轉運站、太魯閣426車次

高雄宅女深夜ATM前打電話　警命「立刻掛斷」成功阻詐

停業前欲送100杯咖啡給醫護　台中消費者卻讓他淚崩...結局反轉

桃園女接採檢電話「連跑3店」買水桶！小北百貨嚇壞　足跡證實確診

防疫宅好宅飄茶香　新北坪林春季「包種茶」產地直送到家

台糖長榮致贈愛心餐盒為台南警消加油打氣　黃偉哲感謝企業暖心善舉　

深夜激擁趙岱新上演大復合！　周興哲甜曝2人「最新關係」

獨／愛狗不繫繩！咬傷女大生白晢腿　闖禍夫妻翻供：怕對方傷狗

不甩飼主狂拍車窗！運將開車「二度輾爆小狗」⋯曾喊：要把牠殺掉

快訊／國民黨立委溫玉霞助理確診　上週曾赴立法院辦公

朋友女友酒醉渣男撿屍　隔日一早還做！害她再也不敢關燈睡……

Rimac「4馬達電動神獸」Nevera登場　1914匹破百加速不用2秒！

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

去買的人很多！高雄連鎖早餐店4人疑染疫　網急喊：對面萬人國宅

蘋果55兆元居公司價值榜首！S＆P 500公布年度排名　庫克薪酬僅171名

浪橘車禍後癱認養為「社區貓」　康復坐推車萌臉兜風迷倒路人

地方熱門新聞

連跑3家小北買水桶　桃園女確診

苦撐停業前　欲送100杯咖啡給醫護

花蓮營造業者足跡曝！台北南港機廠、台北轉運站

嘉義縣政府暑期工讀職缺　名額128位

高雄宅女深夜ATM前打電話　警命「立刻掛斷」阻詐

雲林跟進！上市場依身份證字號尾數單雙分流

基隆首例獨居確診病逝　殯葬業者無償助後事

疫苗到了　桃園衛生局籲醫事人員踴躍接種

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

雲縣議員蔡孟真助推微保險　21案理賠606萬助弱勢

部桃新屋分院　移做專責醫院

竹田花農黃穎號召失業者　採金銀花貼補家用

安心即時上工再延長　桃園有上千職缺

她忙採買錢包擱賣場貨架　信用卡、現金被順走

更多熱門

相關新聞

台南這波降雨約可延長台南用水22天

台南這波降雨約可延長台南用水22天

受溜留鋒面影響，台南地區5月30日起降下陣雨，依據水情監測資料，台南3大水庫集水區6月1日共計降下153.4毫米雨量，為曾文、烏山頭及南化等主要水庫帶進共596.萬噸進水，5月29日至6月1日，4天進水約2000萬噸，3水庫總蓄水量7216萬噸，此波進水可延長台南用水約22天，水情仍然十分嚴峻。

台糖長榮致贈愛心餐盒為台南警消加油打氣

台糖長榮致贈愛心餐盒為台南警消加油打氣

恢復供水洗車　加油站10天打對折

恢復供水洗車　加油站10天打對折

這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚下場慘

這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚下場慘

美髮美甲美容業者要落實防疫！

美髮美甲美容業者要落實防疫！

關鍵字：

台南公費疫苗接種點施打

讀者迴響

熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

閨密情GG2／陳敬宣突被分手　好友荳荳也情變

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

周興哲暗夜肉纏趙岱新！姐弟戀起死回生

高端跌停　八大公股銀行買超6,755萬元

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面