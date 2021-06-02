台南市將增設63處公費疫苗接種點　預估每日施打量能達1萬劑

▲台南市衛生局指出，台南市將增設63處疫苗接種點，預估台南市將可達到每日施打1萬劑以上的疫苗，全面提升城市防疫力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局已跟轄內醫療院所討論完成相關公費疫苗接種的擴大計畫，下周陸續增設63處疫苗接種點，接下來亦將全力配合中央執行擴大疫苗接種，預估台南市將可達到每日施打1萬劑以上的疫苗，全面提升城市防疫力。

台南市衛生局說明，目前提供COVID-19疫苗接種之合約醫療院所共11家、衛生所共10家，下周陸續於43家基層診所開設公費疫苗接種點，衛生所接種點也將再陸續增設20家。

為加速、加大接下來的疫苗接種量能，台南市也向中央建議，將於下周陸續設立大型疫苗接種站並進行相關演練評估，號召南市各醫療機構和基層診所等相關醫事人員加入協助替民眾施打的行列

台南市衛生局提醒民眾，即使完成COVID-19 疫苗接種，仍應遵守「防疫新生活」原則，包括：勤洗手、佩戴口罩及保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康，如有相關問題請撥打1922 疫情通報與傳染病諮詢服務中心及06-2880180 專線諮詢或可至台南市政府衛生局「衛生安全-嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)-COVID-19 疫苗專區」

（https://health.tainan.gov.tw/）查詢。

負離子吹髮同時護髮

