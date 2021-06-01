梅雨解旱！高屏台南恢復供水洗車　台糖加油站10天打對折

▲台糖加油站自6/1起推出為期10天的洗車半價優惠。（圖／台糖提供）

記者胡至欣／整理報導

梅雨鋒面通過，為全台水庫挹注超過1億噸的水量，旱象暫時得到紓解，高屏與台南地區，先後解除加油站及洗車業者禁令。歡慶恢復供水，同時也為了拉回客源，台糖加油站自6/1起推出為期10天的洗車半價優惠。

台糖指出，前陣子台灣水情嚴峻，台糖加油站在各地政府限水政策實施前，旋即自主宣布暫停洗車服務，讓珍貴的水資源留做民生必須使用，如今旱象有解，台糖加油站也恢復洗車服務，但還是呼籲民眾，雖然水情逐漸好轉，各界仍要珍惜水資源，把節水融入日常生活當中，日後才能免除無水之苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台糖油品事業部執行長徐繼聖則表示，本次缺水導致民眾日常生活上諸多不便，所幸社會各界共體時艱、努力節水，並迎來久違的甘霖後，終於度過本次難關，而台糖加油站特別於此時提供為期10天的洗車半價服務，就是要對民眾節水的努力表達感恩之意，並回饋一路相挺台糖加油站的顧客。

本次活動由高雄、屏東與台南地區率先啟動，尚未恢復洗車服務的台糖加油站站點，在當地縣市政府宣布解除限水政策後，也會陸續推出對折優惠，惟位於高雄小港的博學站、台中大里的鳳凰站，因已委由外部廠商經營洗車服務，故不適用此優惠，另外東部地區的台糖加油站點也未加入本活動。