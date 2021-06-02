台南這波降雨3大水庫進帳共約2000萬噸　約可延長台南用水22天

▲台南曾文等3大主要水庫4天進水量共約2000萬噸，水庫蓄水量仍嚴重不足，民眾期待6月份梅雨季降雨能集中在水庫集水區，才能有助紓解台南水情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受溜留鋒面影響，台南地區5月30日起降下陣雨，依據水情監測資料，台南3大水庫集水區6月1日共計降下153.4毫米雨量，為曾文、烏山頭及南化等主要水庫帶進共596.萬噸進水，5月29日至6月1日，4天進水約2000萬噸，3水庫總蓄水量7216萬噸，此波進水可延長台南用水約22天，水情仍然十分嚴峻。

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目前台南地區曾文水庫蓄水量2270萬噸（4.5％）、烏山頭水庫3599萬噸（45.8％）、南化水庫1346.76萬噸（14.8％），3水庫合計蓄水量是7216萬噸，台南地區目前每日節約用水後，需水量約93萬立方公尺，6月1日的降雨為烏山頭水庫進水250萬噸，曾文水庫143萬噸，南化水庫203.1萬噸，共約596.1萬噸，，5月29日-6月1日這波4天降雨合計進水約2000萬噸，加上6月1日仍持續降雨，預計這幾天3大水庫還會持績進水，約可延長台南用水22天，但距紓解水情仍有一大段距離要走，水情仍然嚴峻。

台南目前的水情燈號是橙燈，採減量供水，這波鋒面帶來的降雨，讓台南地區暫時燈號不會轉為「紅燈」（進入分區供水階段或供五停二），台南市長黃偉哲並宣布從6月1日，洗車業可恢復營業，水利局指出，根據氣象資料，台南至6月下旬仍有降雨機會，民眾期盼雨勢能集中在3大水庫集水區，看看能不能為水庫帶來更多的進水，一解水庫乾涸之旱，紓解台南水情。

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