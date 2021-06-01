這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚　衛生局加重裁罰

▲台南市佳里分局查獲職業賭場，查獲13人室內聚賭，台南市衛生局開罰共84萬元。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國疫情警戒第3級，佳里分局於5月27日於西港區後營查獲職業賭場，涉及賭博且室內聚集13人，核已違反嚴禁室內5人以上之聚會規定，案件移送衛生局辦理裁罰，衛生局立即裁罰負責人及賭客共84萬元。

為落實中央流行疫情指揮中心於5月28日宣布全國提升至第3級疫情警戒，嚴格督促市民除可開放營業場所外，「停止室內5人以上，室外10人以上」之聚會，違反者，依傳染病防治法第37條第1項第1款及第67條第1項第2款規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

衛生局指出，該案件賭場負責人加重裁罰，明知疫情嚴峻，仍提供場地供賭客賭博，造成傳染病傳播的嚴重危害，處12萬元罰鍰，另賭客12人各分別依其行為裁罰6萬元，全案共裁罰84萬元。

市長黃偉哲強調嚴禁聚會主要在防堵疫情，不讓疫情擴散。市府更為保障市民生命安全，堅決落實三級警戒規定，此項嚴懲作為之重點，係在保護市民，也請大家互相守護家人及他人，請市民不要違犯。違反者，將依傳染病防治法規定予以處分，市民切勿以身試法或另存僥倖。

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