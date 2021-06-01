藍營去年支持國產疫苗最近卻轉彎　總統府：昨是今非感到遺憾

▲國民黨立院黨團去年支持政府國產疫苗。（圖／國民黨立院黨團臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨大力抨擊新冠肺炎國產疫苗，不過國民黨立院黨團其實去年曾大力呼籲國產疫苗開發。對此，總統府發言人張惇涵1日則表示，對於昨是今非的言論，感到遺憾。

近期在野黨多次批評國產疫苗，甚至有所謂「炒股」的陰謀論；不過，其實國民黨立院黨團在去年時，曾大動作召開記者會，支持政府開發國產疫苗。

對此，民進黨立委鄭運鵬表示，去年7月時，國民黨立委蔣萬安和前立委陳宜民一起開記者會，蔣萬安說「台灣沒有與其他國家進行疫苗合作開發，當初制定國產疫苗研發、支取海外疫苗採購並行的台灣，即使國外疫苗完成，會優先供應內需，屆時台灣恐怕有錢也買不到疫苗，造成國內民眾無疫苗可打的窘境。」

鄭運鵬指出，去年9月時，蔣萬安則說「國內疫苗研發疫苗進度要加把勁了，我們希望國內疫苗盡快開發，但我們在衛環委員會質詢的時候，發現國內疫苗的研發，最樂觀也要到明年的第二季」。

鄭運鵬說，從去年到今年，國民黨立委都支持國內疫苗研發，相關進度衛福部也都做了誠實報告，國民黨去年支持國產疫苗研發，擔心國外疫苗開發了因應內需，國內採購不到足量。

對於，國民黨過去支持政府推動國產疫苗，如今倒過來攻擊國產疫苗一事。張惇涵晚間也簡短表示，去年有多名在野黨立委曾提案或主張，應該鼓勵支持國產疫苗研發，對照近日相關立場，我們對於昨是今非的言論表達遺憾。

至於在野黨炒作疫苗有炒股問題，張惇涵說，總統府立場很清楚，相關的財產申報資料都是公開透明，所有人都可以去查證，我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題；如果有具體指控，歡迎提出證據，相關單位一定嚴查，無須捕風捉影，無須含沙射影。