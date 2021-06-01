佛光山購買疫苗2方向進行中！　周三將和美藥廠細談節

記者洪靖宜／高雄報導

國內爆發新冠本土疫情，疫苗供不應求，陸續有企業團體提出盼購買疫苗來捐贈，佛光山表達要捐贈最多50萬劑美國嬌生疫苗，並在27日行文疾管署。國際佛光會中華總會長趙怡表示，預計周三(2日)就會和藥廠接觸洽談細節。

▲高雄佛光山。（圖／ETtoday資料照）

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疫苗供不應求，陸續有企業團體提出盼購買疫苗來捐贈，佛光山表達要捐贈最多50萬劑美國嬌生疫苗，並在27日行文疾管署。國際佛光會中華總會總會長趙怡接受《ETtoday 新聞雲》記者訪問時表示，目前購買疫苗進度分兩部分，一邊跟政府主管機關磋商如何合作，今明兩天都會派代表繼續談合作盼盡速完成任務。

而美國藥廠因到台灣時間周三才上班，才能跟藥廠進一步談購買疫苗內容。趙怡表示，買賣疫苗層次高，不是普通藥品買賣，過去只有初步討論，必須得到政府許可才能進行，週三美國藥廠上班後會繼續確認數量多少可以買，後續技術性問題就簡單許多，也需要府方協助。

他提及，過去佛光會過去每年都舉辦許多大小慈善活動，像是文化、教育、公益活動等等都有，都是自發也沒有宣傳，由於五月中台灣進入第三級警戒，海外會員發聲願聯繫，甚至願意出資購買，國際佛光會中華總會都是樂觀其成，目前就是一步步來。

時間對我們來說完全沒用！

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