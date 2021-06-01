彰化又陷茶花風暴！桃園女來坐檯染疫...姊妹淘雙中　5匡列採檢

▲彰化縣線上防疫記者會。（圖／翻攝自縣長王惠美臉書直播，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

日前秀妃養生館才因有一名自台北南下的茶花女，外帶新竹男，造成７人染疫成為破口，被開罰30萬元，今天（1日）新增案例中，在桃園社交傳染鏈中有3位陸籍配偶確診，都在彰化小吃店、KTV等地方工作過，衛生局隨即與警察單位合作，將其足跡找出來，也做後續的匡列。

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衛生局長葉彥伯指出，今天新增桃園社交群聚感染中有3人，已知是１名5月15日從桃園南下彰化的A陸配茶花女，20日發病，30日要返回大陸前採檢確診；同住的B陸配(40歲)要返回大陸前無症狀採檢確診、另一名C陸配與A有接觸，也確診，由於這3名陸配在彰化縣內的小吃部及KTV工作，目前衛生局已經匡列同宿舍的房東及其他5人進行採檢。

縣長王惠美呼籲，疫情以來一直宣傳不要群聚，加強防疫，因此特別再拜託鄉親，沒有必要的事情不要急著做，如果違規，為了確保大家的健康及安全，一定會依法嚴懲並移送法辦，也希望這段時間大家共體時艱，一起防疫。

經綠處強調，禁止營業場所經查獲私下營業或採取異地發生人與人連結之交易，除依傳染病防治法從重處分外，涉及妨害風化部分將依社會秩序維護法或刑法移送交司法機關裁處，若發現為違章建築將優先拆除，縣府開出9張罰單中，計有6萬元7家，12萬元1家，30萬元1家，分別為4家PUB、1家KTV小吃店、4家指壓按摩店，切勿以「朋友聚會」為由私下營業造成防疫破口。

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