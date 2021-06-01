「加零」險破功！埔榮社區快篩1人驚呈陽性　速驗PCR轉陰

▲南投縣社區篩檢站(草屯、埔里)今日篩檢結果出現1陽性，幸經PCR檢驗後為陰性。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情未歇，儘管南投縣今日確診人數再「加零」，縣府衛生局仍繼續在草屯鎮和埔里鎮辦理社區篩檢，總計快速篩檢314人，出現陽性反應1人，所幸再針對該快篩陽性者立即採檢核酸檢測（PCR）後，結果為陰性，虛驚一場。

南投縣自5月21日以來，仍維持19例確診；南投縣衛生局指出，埔里鎮社區快篩採檢專案分別在埔里基督教醫院和台中榮總埔里分院辦理，埔基篩檢180人全數陰性，埔榮篩檢87人，出現快篩陽性1人，進一步採檢核酸檢測（PCR），結果轉為陰性，未讓「加零」破功。

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▲南投縣社區篩檢站(草屯、埔里)今日篩檢結果出現1陽性，幸經PCR檢驗後為陰性。（圖／南投縣政府提供）

而草屯地區新冠肺炎社區篩檢站今於陳府將軍廟文教活動中心廣場辦理，共篩檢47人，全數陰性；衛生局強調「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施。

縣府衛生局表示，為控制社區感染擴大風險，在埔里地區社區快篩站至6月5日止還有3場次，提醒有南投縣政府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀）、近期曾前往東方紅時尚會館消費和相關人員接觸者，可攜帶健保卡、全程戴醫用口罩前往接受篩檢，但切勿搭乘大眾運輸工具。



▲南投縣社區篩檢站(草屯、埔里)今日篩檢結果出現1陽性，幸經PCR檢驗後為陰性。（圖／南投縣政府提供）

6家指定採檢醫院為：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院



▲埔里社區快篩專案在6月5日前還有3場次。（圖／南投縣政府提供）

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