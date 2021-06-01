黃昭順是否為優先施打還要查　高市衛生局對醫院提嚴厲警告

▲高雄市府1日召開記者會 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導



國民黨前立法委員黃昭順遭質疑特權施打新冠疫苗，雖黃昭順表示自己是現職藥師，屬第一線醫護人員，但造冊在台北。高雄市長陳其邁表示，如果沒有在高雄造冊名單內，就不是施打對象，高市府衛生局已對大昌醫院提出嚴厲警告，至於黃是否為優先施打人員，還得與台北市府行文釐清。

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▲前立委黃昭順。（資料圖／記者屠惠剛攝）

前立法委員黃昭順遭爆料利用特權先搶先施打疫苗，事後黃昭順說明，自己是現職藥師，屬第一線醫護人員，本來就在施打範圍內，只是造冊在台北，且使用醫護施打剩下的疫苗來打，是希望不要浪費疫苗能妥善利用。

而事件曝光後，幫黃昭順施打疫苗的大昌醫院也隨即在5月31日發出聲明，表示：「黃昭順為現職藥師，造冊在北部，經她要求避免其再南北奔波，在不影響任何衛生局端造冊安排需接種者之情況下，協助疫苗注射。爾後本院對疫苗注射過程會依據衛生主管關之規定採取更嚴格管控措施，避免此類似事件再發生。」

高雄市府6月1日召開記者會時，市長陳其邁表示，施打疫苗就是按照造冊名單，按步就班，沒有特例、特權，規定就是這樣，他也拜託醫院珍惜人民對醫護信賴，針對大昌醫院，市府衛生局已經口頭書面提出嚴厲警告，不得因特殊身分插隊，疫苗有剩下就是遞補施打。

陳其邁補充，醫護人員面對高風險環境，在第一線拚搏應讓他們有防護力，所有施打疫苗要按照順序施打，你沒有在名單要插隊，插隊就少一個醫護人員施打，因此「任何人都不得插隊是命令，假如再違規就嚴重處罰」。

衛生局表示，了解黃昭順的身分別上執業登記是台北市醫事人員，但在接種序列是否第一波，要向北市府行文了解冊列，後續會持續針對查核過程，按照冊列名單去核對。

至於未來要怎麼監控？衛生局說明，首先醫院接種對象有名冊，接種過程要過卡，健保卡就會有相關資訊，可用系統稽核名單去和疫苗數量比對。

時間對我們來說完全沒用！

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