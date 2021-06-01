防疫破口在離島！連江縣政府匡列飛機乘客隔離…荒唐過程一次看

▲連江縣環資局到足跡地點進行消毒作業。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

一組遺體修復團隊於上個月26日出任務，飛到馬祖（連江縣）要帶死者走最後一程，但下機就被通知，機上有旅客確診，團隊4人被匡列要到防疫旅館隔離，但連江縣政府衛生局的安排，讓他們直呼太扯，「原來防疫破口在離島」。

●荒腔走板第一步：「坐朋友的車」去防疫旅館

遺體修復團隊的陳姓團長表示，「當時我們是坐一架70人的小飛機到馬祖，當班飛機有一名34歲確診者，其坐在機艙門旁的位置，而我們坐第九排，跟確診者距離很遠，我們下飛機有進行篩檢，都是陰性。後來衛生局說，除了空服員以外，乘客全都被匡列隔離」。

團長說，「我們一查發現，澎湖也有確診的班機，且跟我們坐的是同一款機型，大小也一模一樣，但他們是匡列確診者的前後3排共14人，各地航空匡列標準怎麼不一樣？但你如果說是更謹慎，寧可多匡列那也就算了，但卻又要我們『自己租車騎過去』，或是『坐朋友的車過去』」。

團長說，「如果我們都是有感染風險的人，自己去租車的過程沒有傳染疑慮？坐朋友的車，那朋友不也身陷染疫風險？我們把這些疑問說給衛生局的人員聽，她才頓悟說『對吼！那我再看看能不能叫救護車去載你們』」團隊一行4人臉上三條線認為，如果其他乘客是租車或坐朋友的車過去防疫旅館，要是事後有人中鏢那該誰負責？。

同被隔離的團員氣憤表示，中央上個月31日才說，要篩檢陰性後才能上飛機，但我們這批是下飛機才被強制快篩，而中央也說連江縣這樣的「強制快篩」是違法了。

團員接著解釋，如果是先快篩才上飛機，我們忙完3天工作就回到本島，就算之後一樣有其他乘客身體不適2採陽，或是PCR檢測確診，我們被匡列也可以居家隔離，而不是被迫住進防疫旅館，還要額外噴一大筆錢，這些損失該怎麼算？

▲遺體修復4人團隊到馬祖工作被強制快篩，後來被匡列並隔離，團隊質疑，為何之前連江的確診者可以回台隔離，他們卻必須助防疫旅館，4人關14天一共需要花14萬元。（圖／遺體修復團隊授權提供）

●荒腔走板第二步：完全不理會民眾陳情

團長表示，我沒帶信用卡，現金也不夠，但團隊4人隔離14天的費用總共要14萬元！我覺得這一切都太扯，因此向連江縣衛生局提出陳情，但都沒消沒息，後來打防疫專線1922問，1922的回應是：完全沒有收到連江縣的陳情！真的超傻眼，現在要一路關到6月10日，真的不知道該怎麼辦。

《ETtoday新聞雲》記者致電連江縣衛生局查證上述，傍晚5點多為A員接聽，聲稱要上達長官，並留下記者的電話，10分鐘後記者再次致電尋求回應，A員表示已經轉達，目前只有長官才能回應」。

過了一小時後，記者再次致電查詢，換B員接聽說，「不方便給你主管的連聯繫資訊耶！我們為什麼要給你們（媒體）回應？我們對這個事情就不清楚啊！」後來又說，「我們有統一的對外窗口，我可能要幫你聯繫一下。你電話留一下」，B員再次留下記者的手機號碼後又說，「要再詢問長官看看這個部份是要由誰回應」。接著直到出稿前都沒有任何回應。