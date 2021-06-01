公費疫苗到了！　桃園衛生局籲醫事人員踴躍接種

▲桃園衛生局呼籲醫事人員，踴躍接種公費疫苗。（圖／衛生局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局1日表示，桃園市配合中央流行疫情指揮中心配發的疫苗數量，自即日起於11家責任醫院、13區衛生所提供公費疫苗接種；本次疫苗接種對象為桃園市領有執業執照執登於桃園市的全部醫事人員，分流接種方式為執登在非11家責任醫院者，可至11家責任醫院或13區衛生所接種疫苗。

另外，執登在醫院以外之基層醫事機構人員，請至13區衛生所接種疫苗。衛生局表示，本次疫苗施打採「分批、分流原則」，符合條件者，請攜帶「執業執照」及「健保卡」，並依醫院及13區衛生所網頁公告分流規則，配合疫苗專責門診時間來施打。因疫苗有限，請先查看各醫院及各衛生所官網開放施打時間或電話聯繫確認，以避免白跑一趟及落實人潮分流，後續依中央流行疫情指揮中心規定及疫苗供貨分配，滾動性規劃接種服務。

因應全國疫情第三級警戒，衛生局再次提醒，請符合資格欲接種公費疫苗的全部醫事人員踴躍接種，提升全體免疫力，自3月22日至5月31日上午，中央流行疫情指揮中心配賦本市5萬5,100劑疫苗，累計已接種5萬1,065劑疫苗，接種率為93%。另，中央流行疫情指揮中心5月31日下午新配賦本市1萬3,000劑疫苗，呼籲符合資格之全部醫事人員踴躍接種，提升自我防護力。

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