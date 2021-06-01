快訊／新北確診男被隔離患ICU症候群　突失憶裸奔出病房





▲一名染疫男子因ICU症候群出現脫序行為，護理人員即時發現將其安置回專責病房。（圖／慈濟醫院提供）

記者羅婉庭／新北報導

本土疫情嚴峻，前線醫護蠟燭多頭燒！一名男子日前因呼吸喘、咳嗽且有痰之症狀，前往台北慈濟醫院急診篩檢，發現該男血氧濃度為87偏低，肺部Ｘ光片雙側已有浸潤情形，隔日入住ICU插管治療，後續轉往專責病房，卻出現混亂行為、意識障礙及失憶等的急性精神症狀，患者脫光全身衣物奔出病房，自己竟渾然不知。

台北慈濟醫院急重症管理中心吳燿光主任指出，該名患者拔管後，28日由專責病房照護，於30日下午1點左右，自行推著點滴走出病房，正巧被穿著防水隔離衣的護理師發現，趕緊將他安置回房後，於31日中午再度會診身心醫學科醫師。

吳燿光表示，類似該名男子症狀之患者，在專責病房裡就有好幾位，並包含多名精神疾病患者，疫情緊繃之際，台北慈濟醫院仍用心跨團隊照護診療，後續也將由身心科追蹤病人情況。

急性精神混亂是加護病房常出現的症狀，俗稱加護病房症候群(ICU syndrome)，指加護病房封閉式環境及身體的併發症，所產生的心理及行為改變。新冠肺炎造成急性肺部病變及身體的損傷，對患者身心所產生的影響，引起譫妄症狀及記憶缺損等心理方面的疾病。

台北慈濟醫院身心醫學科陳益乾主任表示，所謂譫妄症是因為身體疾病或某些合併藥物，引起大腦功能急速失調、導致混亂狀態，患者的病程常時好時壞。臨床上ICU症候群比例並不低，特別是疫情期間，病人於隔離情況下使症狀加劇。

陳益乾說明，治療此類病人除了開立藥物外，也會教導患者記錄目前所在的空間與時間，協助其認知重建；其次家屬關懷也相當重要，保持電話連繫使患者安心，才能盡速恢復正常。

新冠疫情期間，台北慈濟醫院前線醫護照顧許多染疫患者，面對長時間、且忙碌之工作，同時也得處理各式突發狀況，悉心照料每位患者的身心，令人敬佩。





▲台北慈濟醫院身心醫學科陳益乾主任（圖左）於專責病房會診身心出狀況之病人，並予以用藥。（圖／慈濟醫院提供）