文大宿舍爆4人確診！全校大消毒、住宿生全快篩

▲文化大學爆4名學生確診。（圖／建管處提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情持續升溫，文化大學今（1日）公布，該校大倫館宿舍出現4例新冠肺炎確診案例，校方已緊急安置其室友，學校也將針對大倫館全館消毒，另外，即日起所有課程採線上全遠距教學進行至109學年度第二學期止。

文大稍早公布校內宿舍出現4例確診案例，校方公告緊急措施，包含，一、 四名確診學生及其室友已由校方緊急另行安置，學校也將安排進行大倫館全館消毒，還請大家安心。二、 學校已配合北市政府機動快篩隊成立文大緊急應變快篩小組，將於校內進行大倫館住宿生快篩，請大倫館住宿生留意及配合宿舍廣播及公告，依指示接受篩檢。

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三、 快篩結果為陰性者須進行自我健康監測，並等待大倫館全面消毒完畢後再返回大倫館寢室，並請盡量避免出寢室；如決定返家者，請辦理離宿手續，並請暫勿返校。四、 快篩結果呈陽性者，將由校方及市府進行安排。五、 請留宿學生確實執行自我健康監測，如發現身體有異狀，請即刻通知宿舍輔導員；返家學生亦需自我健康監測，並注意健康狀況，如有異狀請聯絡當地衛生單位。六、 若學生有自行前往篩檢情形，請務必將結果通報學校。

此外，文大也表示，一、本校為因應嚴峻疫情狀況，即日所有課程採線上全遠距教學進行至109學年度第二學期止，並持續配合本校政策滾動式修正措施，請師生隨時於本校「因應嚴重特殊傳染性肺炎防治專區」查詢最新公告訊息。二、線上全遠距教學期間請師生不要到校，停止校外參訪、專題演講、研討會等活動。每堂課進行期間確實掌握並記錄學生線上出席及參與狀況，以利未來稽考。

文大也提到，在校生所修相關課程，請於6/25前完成學生期末考試，考試方式採彈性評量，如：線上報告、專題作業、繳交作業、調整百分比等方式進行；請授課教師於課業輔導系統、遠距教學Teams系統上公告期末評量方式。

