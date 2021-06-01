花蓮增3例！營造商北返辦公確診　來回花東購物足跡公布

▲花蓮縣府6月1日公布新增3名確診者足跡。（圖／翻攝自花蓮縣政府YT）



記者陳豐德／花蓮報導

花蓮1日新增3名確診個案，其中一位營造商足跡較為複雜，縣府記者會中公布其往返花東期間的購物行程，呼籲如果民眾期間重疊並且有症狀，應盡速通報採檢；而衛生局成立快篩站後，從5月26到6月1日共篩檢1188人，共篩出2人陽性，分別為遠傳中正店案例26日在吉安衛生所篩檢時陽性，另外一位即為營造商昨（31）日下午篩出陽性，目前已經確診隔離當中。

今日花蓮縣新增3例中，案8625為一位70多歲的男子，因為與案3871妻子5月15至17號有至台北仁愛醫院活動，21日妻子確診後他都持續在自宅居家隔離，22日PCR檢測為陰性，直到30日晚間衛生局電話關懷個案後，他表示有出現發燒等狀況，將他帶往門諾醫院進行二次PCR採檢才確診。

至於案8765為光復個案傳染源，二女婿案3464從外地回來後21號確診，全家也被匡列居家隔離，由於父親年邁起先是由二女兒照顧，直到二女兒22號也確診接受治療後，轉由大女兒案8765來照顧父親，不料父親25號竟也確診，直至30號發現發燒後採檢確診，由於都在家中隔離因此並無外出。

案8863為從事營造業的30多歲男性，30號晚間由於有咳嗽及肌肉痠痛等現象，於是31號前往花蓮市衛生所快篩陽性，經送往醫院做PCR後確診。回溯其足跡，27號個案曾前往台北南港機廠的公司辦公及台北轉運站；28號則是一早同樣前往南港機廠辦公室，中午則前往永和豆漿昆陽店外帶，晚餐則前往7-11昆陽門市，全程都有戴好口罩，店家也有實施實聯制，直到晚間再度前往台北轉運站取物。

29號案8863一早仍前往南港機廠辦公室，13：05搭乘太魯閣426車次從松山火車站前往花蓮火車站，接著隨即返家；30號他仍感覺身體狀況正常，於是開吃前往台東，途經7-11關山門市購買物品，下午全程則在台東海端鄉工務所辦公，當天晚上回花蓮還有前往中山路110號的「食七街碳烤」外帶，皆有戴口罩以及實聯制，碳烤店家強調有做好防疫工作，就連收進來的鈔票也都會消毒。

衛生局長表示，由於案8863接觸的人較多，衛生局共匡列7個人居家觀察中。

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