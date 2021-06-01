雙北確診地圖曝光！近1個月「累計6232病例」　仍是全台重災區

▲0601台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（1）日公布國內再增262本土病例，另有65例校正回歸，其中以新北市166例最多，其次為台北市87例，可以看出國內疫情狀況有在趨緩，重災區仍位在雙北。今日雙北首長照慣例下午召開記者會說明，兩市近1個月確診數加起來已有6232例，以萬華1208例最多。

台北市自2021年4月25日至2021年6月1日累計病例2589人，萬華1208例最多，其次為文山203例、信義160例、中正156例、大同132例、中山124例、大安128例、北投105例、松山91例、南港75例、內湖80例。

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▲0601新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

新北市自2021年4月26日至2021年6月1日累計病例3643人，在確診人數分佈上，板橋824例，中和591例，三重403例，新莊331例，永和318例，土城258例，新店203例為熱區。

另外其他區域的部分為，蘆洲137例、汐止106例、樹林93例、五股81例、淡水69例、林口64例、三峽49例、泰山42例、深坑19例、八里15例、鶯歌15例、金山4例、石碇7例、瑞芳7例、貢寮1例、三芝1例、石門1例，平溪、坪林、烏來及雙溪維持0確診。