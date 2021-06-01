全國325學生確診！校長協會發聲明：中小學教職員工優先施打疫苗





▲全國中小學校長協會與家長團體呼籲，政府應將中小學教職員工列為疫苗優先施打對象。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情嚴峻影響，全國各級學校停止到校上課，根據教育部統計，全國已累積325個案例。全國中小學校長協會與家長團體今（1日）發聲明呼籲，流行疫情指揮中心應將中小學教職員工列為疫苗優先施打對象，且愈快愈好，因應復課後面臨師生頻繁的接觸下，能讓家長更安心孩子有安全學習環境。

該聲明指出，各校均積極配合教育部「停課不停學」政策及教職員工改以線上教學與分流居家辦公等方式，帶領學生自主學習並維持基本的校務運作。然短期間由於學生家庭在資訊設備和網路方面差異甚大，線上教學面臨城鄉差距和品質難掌控的情況；長期來看，學校停課後也造成學生家長無法安心上班，在家可能缺乏良善照顧之窘境，企盼能早日重返校園。

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聲明中擔憂，「停課不停學」措施如非短期可結束，可能對中小學學生的學習影響極為重大。據中央社外電報導美國拜登總統為力推學童重返校園，在今年3月已下令各州讓教職員優先施打疫苗，以確保學童能迅速且安全的重返校園，並呼籲每位教職員在開學前至少施打一劑疫苗，以因應復課後面臨師生頻繁的接觸下，能讓家長更安心孩子有安全學習環境，值得我國在疫苗許可的情況下，做預防性防疫的參考。

聲明中2協會呼籲指揮中心，應思考讓與學生第一線密切接觸的學校教職員工列為優先施打疫苗對象，因為所有老師經常要輪流到不同班級上課，如果感染將再度停課，除了影響學生受教權益，也將造成全校的生活與學習巨大的影響；家長團體認為，政府最基本要做的事，就是讓學童在防疫期間，學校的生活與學習能讓家長更安心，應優先針對教職員工進行疫情預防的疫苗施打，是目前較令人放心的方式。

2協會強調，中小學教職員工列為疫苗優先施打對象，且愈快愈好，如此才能讓校園成為令人安心的學習環境，教職員工生也能恢復正常的互動與學習安排，維護學生學習權益和提高教學品質，家長亦能安心將孩子送到學校學習，創造多贏局面。

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至5月31日，全國學生確診人數已累積至325例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積315例，包含112例大專校院生、55例高中生、47例國中生、73例國小生、28例幼兒園學生。相較於昨日累績287名學生確診，又增加了38名案例。

