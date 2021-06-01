恐怖惡煞被按喇叭竟打死老伯　急診室外撂人痛毆死者兒

▲32歲蔡姓男子去年6月開車行經桃園區大業路一段，不滿後方蔡姓男子按喇叭，下車理論後發生拉扯。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市32歲蔡姓男子去年6月晚間開車行經桃園區大業路時，不滿後方車輛鳴按喇叭下車查看，後方67歲蔡姓駕駛也下車理論，年紀較輕的蔡男猛推較長的蔡男倒地，因後腦著地陷入昏迷，桃園警方趕抵送醫急救但9天後仍因顱內出血宣告不治；檢方還查出死者家屬接獲通知趕抵醫院急診室，蔡男竟揪來小弟痛毆死者兒子，蔡男偵訊時坦承犯行，檢方偵結依傷害致死罪嫌提起公訴，並建請地院法官從重量刑。

▲桃園市67歲蔡姓男子去年6月5日晚間，在桃園區大業路一段因行車糾紛遭蔡姓男子推倒在地昏迷，送醫9天後不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，32歲的蔡姓男子去年6月5日晚間9時許，開車搭載張姓女子停靠在大業路一段巷口，後方67歲蔡姓男子因被擋住鳴按喇叭，蔡男不滿被按喇叭下車查看，後方被害人蔡男也下車理論，2人發生拉扯，蔡男推了被害人一把導致後腦著地昏迷，有路人報案處理後，桃警趕抵現場，但被害人蔡男卻後沒再起身被緊急送醫急救。

被害的蔡姓男子在醫院加護病房急救至同年同月14日深夜11時仍因顱骨骨折、顱內出血導致中樞神經休克宣告不治，蔡男被桃警依傷害致死罪嫌移送法辦；檢方偵訊時，蔡男辯稱因行車糾紛與對方發生拉扯，他推了一把結果倒地後就沒起來，但一直留在現場等候警方到場處理。

▲桃園市警方在現場處理時，32歲蔡姓男子在現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方查出，被害人蔡男家屬指證，家屬趕到醫院急診室詢問蔡男為何把人打成這樣？蔡男請家屬到急診室外討論，結果卻揪來5、6名小弟對其兒子圍毆，但檢方根據警方調閱現場事故圖與警方提供監視錄影畫面佐證，醫院也提出驗屍報告，法醫解剖證明書載明死因為「他殺」，證明蔡男友毆打死者頭部，並猛推死者向後方跌倒造成頭路重創之事實。

檢察官審酌，蔡男僅因行車糾紛竟公然在路邊毆打坐在駕駛座之死者，攻擊其頭部與身體等處，死者下車理論時還遭蔡以雙手猛推，導致向後方倒地致頭部重創傷重死亡，犯案後還在急診室召來友人在急診室外追打死者家屬，惡性甚深且犯後無悔意，偵結依傷害致死罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

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