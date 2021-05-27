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社會 社會焦點 保障人權

「我手沒知覺了」21歲男遭9人亂棒打死　父母視訊看兒斷氣

記者黃宥寧／台北報導

天道盟太陽會大同分會22歲李男，因不滿21歲張男欠他義父20萬，設局叫林男拐張到迪化街堂口，並持球棒瘋狂痛毆達2小時；中間更打視訊電話威脅張的父母拿出20萬，此時張已逐漸沒氣息。士林地院認李、徐等共5人痛毆張致死，依傷害致死各重判有期徒刑9年6月至11年6月不等。可上訴。

22歲李男因不滿21歲張男，且與李的義父有債務糾紛，並在去年4月28日下午決定叫林男以出借2萬元設局讓張到幫派堂口來。當日晚間7時許，張不疑有他搭乘計程車近屋內，但裡面早已聚集汪男、柯男、潘男、共9人。

一群人二話不說各自持武器對張男開始動私刑，當中汪男持類似扁鑽的刀子刺向張男右手臂2下、並將張男拖到屋內房間禁錮。這時李男、汪男、陳男、柯男開始以高爾夫球桿、木棍、熱熔膠條等物毆打張男，而徐男從廁所也持球棒毆打張男。

▼張男在迪化街堂口遭各種棍棒等物活活凌遲致死。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼ 1男在迪化街民宅遭活活打死，警方攻堅時發現太陽會旗幟以及服飾。（圖／記者邱中岳攝）

遭毆打的張男虛弱蜷縮在地哭求「我的手已經沒知覺了」，但一群人仍不理會持續輪番毆打，期間楊男並要求已受重傷的張男以伏地挺身的姿勢俯撐在地。在毆打過程中，張男則坦承有私吞李偉彬義父的20萬元，

李等人聽見他坦承便要求張男必須立即交付20萬元才能離去，並打視訊電話恐嚇張的父母、討債20萬元。要錢過程中，並持續叫囂、辱罵、毆打張男給他的父母看。徐男及楊男更先後以「我跟你講如果說你要用你的方法，你今天絕對見不到你兒子」、「錢匯了我就放人」、「你如果要帶你兒子去山上帶啦（台語）」、「如果你要報警的話，我跟你講，你山上找你兒子啦」

張父母看著視訊電話，看著愛兒氣息微弱，著急按照指示陸續匯款6萬、2萬、1萬。但當晚11時許左右，楊男等人聽見屋外有巡邏員警的聲音，立刻將張男嘴巴纏上膠帶並被帶往2樓房間，過沒多久潘男發現張男心跳極度緩慢，並下樓樓告訴楊男等人，徐男、李與潘男立刻跑出去外面丟棄毆打張男的棍棒等物，並叫周男撥打119，但張男經急救3小時仍回天乏術。

見情況不妙的徐等人分別搭2車逃逸，在新北石門區突然車輛失控，衝過分隔島撞上石門國中外牆停下，車上6人送醫，其中柯男不治身亡。

▼大同分局警方將嫌犯移送法辦。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼大同分局警方將嫌犯移送法辦。（圖／記者邱中岳攝）

法官勘驗筆錄認楊男及徐男為毆打現場主導人，且經查看遭扣案物品，其中3支球棒棒體已嚴重凹陷、變形，1支高爾夫球桿更斷裂成兩截，足見徐等人攻擊張男時，其力道之重、之猛、之劇，更可知張男處在當時情境下，不僅是身體上之疼痛，心理上更是深感絕望、無助與驚恐，且徐男、李男、楊男及汪男為催討債務，竟又開啟行動電話之視訊功能，讓張男的父母親親眼目睹愛兒遭拘禁且毆打後，氣息虛弱而無力反抗的畫面，甚至嗆要將張男送上山頭等言語恫嚇，迫使他父母儘快給付張男所積欠的款項。

合議庭審酌徐男等人雖在犯後坦承大部分犯行，但仍尚未與張男家屬達成和解，徐男犯共同傷害致人於死罪，處有期徒刑10年6月、李男成年人與少年共同犯傷害致人於死罪，處有期徒刑10年、楊男成年人與少年共同犯傷害致人於死罪，累犯，處有期徒刑11年6月、汪男成年人與少年共同犯傷害致人於死罪，處有期徒刑9年6月、林男共同犯傷害罪，處有期徒刑1年6月。另名共犯柯男已歿不起訴，其他共犯未成年移少年法庭審理。可上訴。

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