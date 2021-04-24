7歲童重摔27次腦死！醫生曝還有求生意志　家屬：他在等教練道歉

記者林彥臣／綜合報導

台中市豐原區某國小一年級的7歲黃姓男童，21日在私人柔道館上課，被67歲何姓教練及國小四年級的學長90分鐘的上課時間內不斷側摔，儘管男童已經向他們求饒，還是遭到重摔27次，導致他嘔吐、腦震盪、顱內出血，送醫後宣告腦死。救治的醫師表示，男童求生意志強烈，希望不要放棄搶救，讓家屬認為，他可能在等一個道歉。

▲豐原7歲男童慘遭側摔27次腦死。（圖／民眾提供）



黃姓男童8日開始學習柔道，但基礎的護身倒法都還沒學到，16日就開始學習對摔，直到21日與教練、學長對練，接連被重摔在地27次，導致憾事發生。

▲男童父親認為，兒子不願意離開，可能是在等教練道歉。（圖／東森新聞）



黃姓男童的舅舅表示，他本要記錄外甥的練習過程，卻目睹慘事發生。黃姓男童的爸爸則說，兒子當下嘴唇發白、翻白眼，緊急送醫開刀時，醫生對他們說「哇這個很嚴重，（跟）被車子撞到的樣子一樣。」

據了解，男童的父親表示，原本想要放棄治療男童，沒想到拔管後還有呼吸心跳，醫師也表示男童的「求生意志」非常強，希望家屬不要放棄，讓他認為，兒子可能只是在等教練的道歉，所以才不願意離開。

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