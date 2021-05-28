影／15萬劑莫德納抵台！警車護送「保命希望」　抵冷凍物儲中心存放

記者沈繼昌／桃園報導

首批15萬劑莫德納疫苗28日下午由華航貨機載運抵達桃園國際機場，比原先預定時間晚了約1小時，地勤人員小心翼翼將2箱疫苗從貨機上卸貨在2輛貨車，完成通過手續後，再由警方與海關人員護送下，將疫苗護送至裕利冷儲物流中心存放，根據中央疫情指揮中心指出，這批疫苗將經過後續檢驗封緘作業，估計時間不會超過兩週。

▲首批15萬劑莫德納疫苗今天下午抵達桃園機場，桃機人員將疫苗卸貨準備載運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲首批15萬劑莫德納疫苗下午抵達桃園機場，桃機人員將疫苗卸貨放上盤櫃車載往海關通關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華航貨機在下午16時59分落地桃園國際機場，據指揮中心指出，這架貨機於台灣時間5月28日凌晨自盧森堡啟運，原定下午3時50分抵達桃機，但因中途在杜拜加油延遲約1小時。

▲首批15萬劑莫德納疫苗下午抵達桃園機場，桃機人員將疫苗送往海關通關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，這批15萬劑疫苗為供應商承諾供應505萬劑的一小部分，待完成通關程序，直接後送至桃機附近的裕利冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，機場地勤人員與海關將分裝在2個溫控冷凍櫃疫苗裝上盤櫃車，隨後在海關與大園警分局警車護送下拖往華儲裝上冷鏈貨車，經過通過程序後，再護送往至裕利冷儲物流中心進行檢驗封緘。

▲首批15萬劑莫德納疫苗下午抵達桃園機場，海關人員與警方護送疫苗至裕利冷儲物流中心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這批15萬劑莫德納疫苗會先開放給第一類醫護人員施打，讓一線人員獲得保護，進而讓醫療量能得以保存；副指揮官陳宗彥也說，莫德納疫苗抵台後，原本過去封緘流程必須有21天以上程序，但經過這段時間不斷檢討且與相關部會合作，封緘作業已可縮短至7天左右，莫德納疫苗進來也會秉持這項原則進行。

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